Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Атбасарским районным судом вынесен приговор в отношении акима Сергеевского сельского округа К., признанного виновным в халатности, повлекшей тяжкие последствия (ст. 371 ч.2 УК РК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда

Как было установлено в процессе судебного разбирательства, аким Сергеевского сельского округа ненадлежаще исполнял должностные обязанности и указания. Несмотря на предписания Есильской бассейновой инспекции и Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, К. по неосторожности не обеспечил перевод гидротехнического сооружения на транзитный режим для пропуска паводковых вод. Повышение уровня воды и давления привело к образованию проранов (протоков) и затоплению части территории села Самарка, включая 19 жилых домов.

Причиненный жителям ущерб квалифицирован как крупный. Из местного бюджета пострадавшим от подтопления сельчанам были выплачены компенсации на 8 млн тенге.

Суд, принимая во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей и совершение преступления по неосторожности впервые, назначил К. наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Также он лишен права занимать должности на государственной службе.

Право на удовлетворение гражданского иска передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Судебный акт не вступил в законную силу.