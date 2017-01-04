Семь самых дорогих особняков за рубежом, предлагаемых казахстанцам

Казахстанский сайт недвижимости "Крыша.кз" составил рейтинг самых дорогих особняков и вилл, выставленных на продажу на ресурсе, передает Kazpravda.kz
.
Отмечается, что на сайте размещены предложения о продаже недвижимости в 55 странах мира.
На седьмом месте разместился семнадцатикомнатный особняк общей площадью 1 000 кв. м на берегу моря в курортном турецком городе Бодрум за 1,6 млрд тенге. Двухуровневая вилла включает в себя 10 спален, кабинет, гостиную, столовую, хамам, каминный зал, террасы с панорамным видом на море и горы. Дом стоит на холме, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Земельный участок 28 соток украшают многочисленные архитектурные формы, беседки, газоны и цветочные клумбы.
На шестом месте – семикомнатная вилла за 1,8 млрд тенге, расположенная в центре парка курортного городка Италии. Территория рекреационной зоны составляет 116 соток, здесь произрастают вековые деревья, несколько тысяч кустарников, имеется природное озеро. Общая площадь особняка – 677 кв. м, интерьер украшают расписанные вручную фрески и витражи.
Пятое место досталось восьмикомнатной вилле (800 кв. м) в Сочи, за которую продавец просит чуть больше 2,5 млрд тенге. Трехуровневый особняк расположен на берегу Черного моря (первая береговая линия). В доме три спальни с гардеробными и санузлами, кабинет, гостиная, холл, столовая, кухня, тренажерный зал. На приусадебном участке площадью 30 соток имеются два бассейна с подогревом, джакузи и банный комплекс.
Четвертую строчку занимают восьмикомнатные апартаменты в Дубае (ОАЭ) за 3,4 млрд тенге. Общая площадь – 1,3 тысячи кв. м. На четырех этажах виллы размещено 5 спален, 2 холла, кухня, гостиная и кабинет. На втором этаже имеется просторная терраса с джакузи. Вилла расположена в 100 метрах от моря, на первой береговой линии.
Третье место рейтинга принадлежит семикомнатной вилле площадью 927 кв. м, расположенной на острове Кипр (Лимассол), за 4,8 млрд тенге. Состоит из семи спален, гостиной, холла, столовой и восьми санузлов, террасы, сауны и джакузи с витражными окнами и видом на море. Во дворе имеется волновой бассейн и сад.
Вторую строчку занимает десятикомнатная вилла на берегу моря в испанском городе Марбелья за 4,9 млрд тенге. Двухуровневые апартаменты общей площадью 1 200 кв. м состоят из десяти жилых комнат, включая несколько спален с отдельными гардеробными и санузлами, холл с террасой с видом на море, столовую, библиотеку, кабинет. К дому прилагается земельный участок площадью 50 соток, на котором расположен бассейн, гараж на десять авто, строение для прислуги и гостевой дом. Вокруг особняка разбит сад, в котором произрастают многочисленные мандариновые и лимонные деревья, пальмы и экзотические цветы.
Лидером стал кирпичный пятиуровневый особняк в историческом районе Лондона Найтсбридж за 9,2 млрд тенге. Общая площадь – 437 кв. м. Ремонт сделан с использованием натурального мрамора, дорогих пород дерева и дизайнерской мебели. Имеются четыре спальни, кабинет, столовая, кинозал, бассейн, гараж. Во дворе разбит сад для отдыха и прогулок.