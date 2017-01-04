Семь самых дорогих особняков за рубежом, предлагаемых казахстанцам

Экономика
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Казахстанский сайт недвижимости "Крыша.кз" составил рейтинг самых дорогих особняков и вилл, выставленных на продажу на ресурсе, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что на сайте размещены предложения о продаже недвижимости в 55 странах мира.

На седьмом месте разместился семнадцатикомнатный особняк общей площадью 1 000 кв. м на берегу моря в курортном турецком городе Бодрум за 1,6 млрд тенге. Двухуровневая вилла включает в себя 10 спален, кабинет, гостиную, столовую, хамам, каминный зал, террасы с панорамным видом на море и горы. Дом стоит на холме, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Земельный участок 28 соток украшают многочисленные архитектурные формы, беседки, газоны и цветочные клумбы.

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На шестом месте – семикомнатная вилла за 1,8 млрд тенге, расположенная в центре парка курортного городка Италии. Территория рекреационной зоны составляет 116 соток, здесь произрастают вековые деревья, несколько тысяч кустарников, имеется природное озеро. Общая площадь особняка – 677 кв. м, интерьер украшают расписанные вручную фрески и витражи.

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Пятое место досталось восьмикомнатной вилле (800 кв. м) в Сочи, за которую продавец просит чуть больше 2,5 млрд тенге. Трехуровневый особняк расположен на берегу Черного моря (первая береговая линия). В доме три спальни с гардеробными и санузлами, кабинет, гостиная, холл, столовая, кухня, тренажерный зал. На приусадебном участке площадью 30 соток имеются два бассейна с подогревом, джакузи и банный комплекс.

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Четвертую строчку занимают восьмикомнатные апартаменты в Дубае (ОАЭ) за 3,4 млрд тенге. Общая площадь –  1,3 тысячи кв. м. На четырех этажах виллы размещено 5 спален, 2 холла, кухня, гостиная и кабинет. На втором этаже имеется просторная терраса с джакузи. Вилла расположена в 100 метрах от моря, на первой береговой линии.

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Третье место рейтинга принадлежит семикомнатной вилле площадью 927 кв. м, расположенной на острове Кипр (Лимассол), за 4,8 млрд тенге. Состоит из семи спален, гостиной, холла, столовой и восьми санузлов, террасы, сауны и джакузи с витражными окнами и видом на море. Во дворе имеется волновой бассейн и сад.

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Вторую строчку занимает десятикомнатная вилла на берегу моря в испанском городе Марбелья за 4,9 млрд тенге. Двухуровневые апартаменты общей площадью 1 200 кв. м состоят из десяти жилых комнат, включая несколько спален с отдельными гардеробными и санузлами, холл с террасой с видом на море, столовую, библиотеку, кабинет. К дому прилагается земельный участок площадью 50 соток, на котором расположен бассейн, гараж на десять авто, строение для прислуги и гостевой дом. Вокруг особняка разбит сад, в котором произрастают многочисленные мандариновые и лимонные деревья, пальмы и экзотические цветы.

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Лидером стал кирпичный пятиуровневый особняк в историческом районе Лондона Найтсбридж за 9,2 млрд тенге. Общая площадь – 437 кв. м. Ремонт сделан с использованием натурального мрамора, дорогих пород дерева и дизайнерской мебели. Имеются четыре спальни, кабинет, столовая, кинозал, бассейн, гараж. Во дворе разбит сад для отдыха и прогулок.

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