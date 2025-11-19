Семь участников мегапроекта Silk Way Star готовятся к гранд-финалу в Астане

Музыка
143
Дана Аменова
специальный корреспондент

22 ноября победителя выберут по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей

Фото предоставлено организаторами

Финалисты первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star начали подготовку к решающему выступлению, сообщает Kazpravda.kz

На сцене проекта и за кулисами проходят репетиции, индивидуальные занятия и технические прогоны перед предстоящим грандиозным финалом.

Над финальными номерами работают певица из Малайзии Язмин Азиз, участница от Узбекистана Мадинабону Адылова, представительница Монголии Мишель Джозеф, грузинский финалист Автандил Абесламидзе, казахстанский артист ALEM, финалист из Армении Саро Геворгян и представитель Китая Чжан Хэ Сюань.

Каждое выступление участников проекта готовится с командой казахстанских профессионалов: вокалистов, хореографов, стилистов.

Финалистов активно поддерживают их близкие. В Астане за проектом следят родители и молодой человек Язмин Азиз. Казахстанского певца ALEM на выступлениях поддерживает супруга. Мама Мадинабону Адыловой присоединится к дочери в ближайшие дни. Такое внимание родных придает участникам дополнительную поддержку и уверенность перед решающим выступлением.

Финальный эпизод проекта Silk Way Star состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Одновременно трансляции пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Победитель первого азиатского вокального мегапроекта будет определен по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей. Поддержать своих фаворитов можно на сайте конкурса. 

Напомним, Silk Way Star стал первым вокальным проектом в Центральной Азии, объединившим артистов из 12 стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Среди участников – победители международных конкурсов, известные артисты и яркие представители своих музыкальных школ.

Проект реализуется в рамках Соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG). 

#участники #гранд-финал #мегапроект #Silk Way Star

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Танец – это душа народа
Как восполнить дефицит врачей
В судьи – в режиме онлайн
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Так держать, молодежь!
Уважайте пешеходов!
Мировые хиты – на народных инструментах
Многодетная семья получила квартиру
За чей счет сделка, господа риелторы?
Когда очистить означает сберечь
Малыми шагами к большой цели
Трилистник кофейных предпочтений
Модернизируют энергокомплекс
Защитить детей в цифровом пространстве
Маршрут «Сарыбел» привлечет туристов
Умное финансирование детсадов?
Лед под южным солнцем
Машиностроение: новый реестр…старых проблем
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Местами напоминает «Евровидение»: бельгийский дизайнер о ко…
Silk Way Star определил финалистов: масштабный вокальный пр…
Его Величество король вальса
Димаш спустя семь лет вернулся на сцену Лондона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]