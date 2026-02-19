Семейное фото Природа 19 февраля 2026 г. 0:00 131 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного национального природного парка в объектив фотоловушки попала самка снежного барса с тремя котятами. фото КНПП Как прокомментировали в природоохранном учреждении, у ирбисов детеныши остаются рядом с матерью на протяжении примерно двух лет. За это время они учатся охотиться, передвигаться по горным тропам, определять опасность. Появление сразу трех здоровых котят специалисты назвали явным признаком благополучия популяции. «В 2024 году в том же Аршатинском лесничестве в объектив попала самка с двумя барсятами, – рассказали в парке. – У нашего отдела науки есть опыт идентификации редких животных, скоро мы сможем сказать, та ли эта снежная кошка». Сотрудники не раскрывают точное место и время съемки – это делается в целях защиты редчайшего на планете хищника. Известно, что ирбис – единственный вид крупных кошек, приспособившийся к обитанию в условиях высокогорий. Животное внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в нашей стране считается флагманским видом. В целом численность ирбиса на планете не превышает четырех тысяч. В Казахстане, по оценке экспертов, обитает 180–190 особей, в том числе в Алтае-Саянском экорегионе – 70–90. Снежные барсы ведут в основном сумеречный образ жизни, охотятся поодиночке. С помощью фотоловушек специалисты получают больше сведений об их повадках, маршрутах и численности. #семья #природа #Барс #фотоловушка #КНПП