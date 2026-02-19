Как прокомментировали в природоохранном учреждении, у ирбисов детеныши остаются рядом с матерью на протяжении примерно двух лет. За это время они учатся­ охотиться, передвигаться по горным тропам, определять опасность. Появление сразу трех здоровых котят специалисты назвали явным признаком благополучия популяции.

«В 2024 году в том же Аршатинском лес­ничестве в объектив попала самка с двумя барсятами, – рассказали в парке. – У нашего отдела науки есть опыт идентификации редких животных, скоро мы сможем сказать, та ли эта снежная кошка».

Сотрудники не раскрывают точное место и время съемки – это делается в целях защиты редчайшего на планете хищника. Известно, что ирбис – единственный вид крупных кошек, приспособившийся к обитанию в условиях высокогорий. Животное внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в нашей стране считается флагманским видом.

В целом численность ирбиса на планете не превышает четырех тысяч. В Казахстане, по оценке экспертов, обитает 180–190 особей, в том числе в Алтае-Саянском экорегионе – 70–90. Снежные барсы ведут в основном сумеречный образ жизни, охотятся поодиночке. С помощью фотоловушек специалисты получают больше сведений об их повадках, маршрутах и численности.