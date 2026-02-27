Семьям погибших в Щучинске выплатят по 2 млн тенге

Об этом сообщил аким Бурабайского района Арай Садыков

Фото: ДЧС Акмолинской области

По его данным пострадало 28 человек, 7 погибли, среди них одна несовершеннолетняя.

Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме.

"Семьям погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге, пострадавшим выплатят по 1 млн тенге. Акимат взял на себя все организационные вопросы, связанные с проведением похорон. Обеспечено содействие в размещении и сопровождении родственников, прибывающих для участия в траурных мероприятиях”, - цитирует акима пресс-служба акимата Акмолинской области.

Как сообщалось ранее, в Щучинске в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Причина устанавливается.

#пострадавшие #акимат #взрыв #помощь #Щучинск

