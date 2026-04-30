Сенат не согласился с нормами Мажилиса по эвтаназии бездомных животных

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенаторы предложили скорректировать ряд положений документа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании вернул в Мажилис законопроект по вопросам ответственного обращения с животными, не согласившись с рядом предложенных норм, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил сенатор Арман Утегулов, документ вызвал широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает вопросы безопасности граждан и гуманного отношения к животным.

По его данным, за последние 4 года в стране было отловлено более 1 млн бродячих собак, однако, несмотря на выделенные с 2022 года 14,5 млрд тенге, эффективность действующей системы вызывает вопросы.

Сенатор указал на системные проблемы сферы -  отсутствие единого учета животных и низкую ответственность владельцев, из-за чего улицы пополняются брошенными питомцами.

Законопроект в целом направлен на переход от борьбы с последствиями к устранению причин. В частности, предлагается усилить ответственность владельцев за содержание и выгул животных, обязать их предотвращать причинение вреда и возмещать ущерб в случае нарушений.

Вместе с тем сенаторы предложили скорректировать ряд положений документа.

В частности, предлагается сохранить действующее определение «бродячие животные», поскольку отсутствие чипа не означает отсутствия владельца, отказаться от использования эвтаназии как меры регулирования численности, подчеркнув, что она допустима лишь в исключительных случаях по медицинским показаниям.

Кроме того, предложено исключить избыточную регламентацию полномочий районных акиматов, отказаться от привязки к типовым актам при мерах экстренного реагирования, а также внести редакционные уточнения, исключающие дублирование норм.

По итогам обсуждения Сенат рекомендовал не одобрять отдельные статьи законопроекта и вернуть его в Мажилис с предложением новой редакции.

