Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат принял законопроект "О профилактике правонарушений". В рамках него вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха разъяснил, как будет применяться закон, вводящий ограничения на ношение одежды, скрывающей лицо.

«Будут ли предусмотрены исключения, например по медицинским показаниям. Как на практике будут отличать такие случаи от реальных нарушений?», - спросили вице-министра журналисты.

«Будем рассматривать каждый случай индивидуально. Если, допустим, эпидемия гриппа, и вы носите маску — какие вопросы? Речь больше о другом.

Условно говоря, вы помните: у нас в Алматы было много фактов, когда футбольные болельщики надевали маски, запускали фаеры, нецензурно выражались и вообще вели себя, скажем так, как на каком-нибудь марше — это неправильно.

Вот про такие случаи мы и говорим: "Ребята, если вы хотите нарушать закон, имейте в виду — наши камеры вас видят, опознают, и мы вас завтра найдем". Мы их и так находим, но теперь это будет гораздо легче.

Если вы действительно болеете, то, конечно, могут составить протокол, но вы, в конце концов, можете показать справку о том, что вы больны. Думаю, мы будем действовать адекватно», - сказал вице-министр в кулуарах Сената.

