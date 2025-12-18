Сенат принял законопроект о скрывающей лицо одежде

Закон и Порядок
109

МВД уточнило исключения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BAQ.KZ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат принял законопроект "О профилактике правонарушений". В рамках него вводится административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха разъяснил, как будет применяться закон, вводящий ограничения на ношение одежды, скрывающей лицо.

«Будут ли предусмотрены исключения, например по медицинским показаниям. Как на практике будут отличать такие случаи от реальных нарушений?», - спросили вице-министра журналисты.

«Будем рассматривать каждый случай индивидуально. Если, допустим, эпидемия гриппа, и вы носите маску — какие вопросы? Речь больше о другом.

Условно говоря, вы помните: у нас в Алматы было много фактов, когда футбольные болельщики надевали маски, запускали фаеры, нецензурно выражались и вообще вели себя, скажем так, как на каком-нибудь марше — это неправильно.

Вот про такие случаи мы и говорим: "Ребята, если вы хотите нарушать закон, имейте в виду — наши камеры вас видят, опознают, и мы вас завтра найдем". Мы их и так находим, но теперь это будет гораздо легче.

Если вы действительно болеете, то, конечно, могут составить протокол, но вы, в конце концов, можете показать справку о том, что вы больны. Думаю, мы будем действовать адекватно», - сказал вице-министр в кулуарах Сената.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов также пояснил детали законопроекта. 

 

#Сенат #закон #МВД #одежда

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В области Абай презентовали 25 новых книг
Центр академического превосходства
Древнее искусство Великой степи
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
Чтоб свет не гас и батареи грели
В стране ценят человека труда
В Алматы открылась новая библиотека
Укрепляя статус индустриального центра
Природный газ пришел и в Сабалак
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Первый шаг к цифровому Alatau
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Новая жизнь сельской медицины
Зимняя сказка для города
Внедрили лучшие технологии
Ливневки защитят от подтоплений
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Миллионные хищения на освещении: суд вынес приговор в ВКО
Полиция предупредила о мошенничестве в период новогодних пр…
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жез…
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]