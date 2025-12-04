Сенат разъяснил ситуацию по законопроекту о «пропаганде ЛГБТ» в Казахстане

Сенат
53

Рассмотрение законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» осуществляется в установленные законодательством сроки, заявили в Сенате.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Сената 18 декабря, добавили в пресс-службе.

#Сенат #законопроект

