Рассмотрение законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» осуществляется в установленные законодательством сроки, заявили в Сенате.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Сената 18 декабря, добавили в пресс-службе.