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Политика
Сенатор: Референдум – это выражение последовательности шагов в развитии демократизации общества
Ольга Булавкина, Депутат Сената Парламента РК

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана подчеркнул важность дальнейших путей развития принципов демократии в стране. Происходящие реформы в современном Казахстане требуют серьезной политической трансформации.

Основной Закон страны, определяющий отношения общества и государства – Конституция - является гарантом Независимости, гарантом прав и свобод каждого гражданина, гарантом единства, стабильности и процветания, уверенного развития нации. Новая модель формирования и взаимодействия институтов власти, усиление роли Парламента и маслихатов расширит участие граждан в политической жизни стран. Фундаментальные изменения в глубокой демократизации политической системы, окончательный отход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, демократизация избирательной системы являются принципиально новым шагом конституционной реформы. Упрощение процедуры регистрация политических партий, модернизация избирательного процесса, расширение полномочий местных исполнительных и представительных органов окажет влияние на системную трансформацию и определит новую парадигму долгосрочного развития государства.

Сила казахстанского общества, его принципиальная позиция формирует период новейшей истории Казахстана, начавшийся сразу после январских событий. Общенациональный референдум на основе свободного волеизъявления граждан является одним из знаковых достижений политической трансформации, проводимой Президентом страны, выражением последовательности шагов в развитии демократизации общества, направленных на усиление защиты фундаментальных и конституционных прав народа Казахстана.

 

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