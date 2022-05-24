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Сенаторы обсудили референдум со студентами и преподавателями КазНУИ

Члены Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, Канатбек Сафинов, Андрей Лукин и Нурлан Бекназаров встретились с преподавателями и студентами Казахского национального университета искусств.

В ходе встречи депутаты рассказали участникам об изменениях, которые предложены к внесению в Конституцию страны, подчеркнув, что решение Главы государства о проведении общереспубликанского референдума по этому вопросу - полностью соответствует принципу «Слышащее государство».

«Впервые за 27 лет важные вопросы государства такие как право собственности на землю, её недра и богатства, полный запрет на смертную казнь, защита конституционных прав и свобод в Конституционном суде и другие, будут решаться только с учётом мнения всех граждан Казахстана. Нам всем предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию. Эти изменения содержат новые политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям», - сказал Председатель Комитета Владимир Волков.

В свою очередь, Секретарь Комитета Канатбек Сафинов отметил важность проведения республиканского референдума, а также подробно остановился на роли Конституционного суда в деле защиты прав граждан.

Депутат Нурлан Бекназаров затронул роль государства в решении социально-культурных и экономических вопросов в сфере искусства и призвал принять активное участие в предстоящем референдуме.

«Университет является колыбелью просвещения и центром национального профессионального музыкального образования, культуры и искусства. Люди вашей профессии занимают особое место в возрождении идеологии Нового Казахстана и ваш голос очень важен на предстоящем референдуме», - заявил сенатор Лукин.

Подводя итоги встречи, Владимир Волков резюмировал, что успех предстоящего референдума будет во многом зависеть от активности граждан.

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