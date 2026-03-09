©instagram.com/acmilan

В рамках 28-го тура Серия А состоялось принципиальное миланское дерби - "Милан" принимал "Интер" на стадионе Сан-Сиро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Победу в матче одержали подопечные Массимилиано Аллегри — 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте забил защитник Первис Эступиньян.

В составе "Интера" неприятный эпизод произошёл на 68-й минуте — из-за травмы поле был вынужден покинуть защитник Алессандро Бастони.

После этой победы "Милан" набрал 60 очков и приблизился к лидеру чемпионата. "Россонери" занимают вторую строчку в таблице, тогда как "Интер" остаётся на первом месте с 67 баллами.

В следующем туре "Милан" сыграет на выезде против "Лацио" 15 марта, а "Интер" днём ранее на своём поле встретится с "Аталантой".