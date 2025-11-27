Экспозиция, где более ста картин маслом, графических композиций, а также деревянных и каменных скульптур, посвящена 95-летию со дня образования Шуского района и 60-летию самого художника.

Широкие мазки, крупные пятна и темная цветовая гамма – таковы характерные особенности живописи сельского художника, излюбленными темами которого стали родная земля, домашний очаг, кровные узы. В его творчестве играют важную роль и деревья – практически в каждой работе присутствуют их силуэты как символ жизни. Отдельным блоком выступает тема любви и семьи. Одна работа повествует о счастье молодой пары, другая – о горе, постигшем семейную чету. Несколько работ посвящены исторической тематике.

Кали Кораласбаев – выпускник Алматинского художественного училища, победитель международных и республиканских конкурсов, в настоящее время он преподает в детско-юношеском центре Шуского района.

Скульптура мастера «Абыз», выбитая из природного камня, украшает Национальный музей РК, в Государственном музее искусств им. А. Кастеева хранится скульптурная композиция «Ана – жер ана», произведение «Желтоқсан желі-86» пополнило фонд областного историко-краеведческого музея, а работы «Ана» и «Күзгі әңгіме» выставлены в Шуском районном краеведческом музее.

Поздравить юбиляра пришли коллеги по цеху, друзья и родственники. Руководитель областного управления культуры и развития языков Ерлан Жунисбай подчеркнул, что Кали Кораласбаев – настоящий профессионал, уверенно работающий как в живописи и графике, так и в скульптуре. Он отметил и воспитательную миссию творчества художника. Юбиляра поздравили аким Шуского района Бакытжан Жанибеков, известные художники Аманат Назаркул, Болат Хусаинов, Казым Аманкосов, Галина Шумилина, Рахат Сапаралиева, Мухтар Егизеков, Муратджон Рахимжанов и другие.

В рамках выставки состоялась презентация альбома, куда вошли более 500 фотографий мастера.