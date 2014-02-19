Серик АХАНОВ: Все вкладчики защищены государством

Трудно сказать, кому и зачем понадобилось запустить SMS-утки о вероятном банкротстве трех банков, но нервозности финансовому рынку они добавили. В этой ситуации обращение трех банков, «приговоренных» злой молвой к «банкротству», в правоохранительные органы более чем оправдано. Поскольку подобная рассылка не менее вредоносна, чем лжезаявления о «заминировании» школы, самолета или торгового центра. А по финансовым и репутационным последствиям, может быть, и более существенна. В том числе в финансовом и правовом плане – для самих авторов рассылок. Ибо все имеет реальную – финансовую, правовую, моральную – цену, даже слухи, запущенные по виртуальным и мобильным сетям.

Безусловно, эта атака сказалась и на работе самих банков, которым, вместо того чтобы решать текущие дела, сохранять нормальный штатный рабочий режим, приходится оправдываться по принципу «не верблюд». Да еще и в условиях искусственно созданного ажиотажа и выросшего потока встревоженных вкладчиков, пришедших снимать свои депозиты.

– Я бы не советовал вкладчикам это делать. Не нужно паниковать, поскольку вся эта SMS-волна и запущена с одной целью – дестабилизировать ситуацию, – считает известный банкир, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Серик Аханов, к которому мы обратились за комментарием в связи с возникшей ситуацией.

– Серик Ахметжанович, на взгляд профессионала, что невидимое многими из нас в эти дни вдруг случилось с финансовыми институтами, ведь по меньшей мере два из трех упомянутых банков точно не давали никаких оснований для паники?

– В самих банках ничего не произошло: как работали и отвечали по обязательствам, так и работают. Полагаю, ситуация возникла в связи с проведенной корректировкой курса национальной валюты. Кто-то ею воспользовался для того, чтобы (то ли шутки ради, то ли из злого или корыстного умысла) запустить в социальные и мобильные сети огромное количество сообщений, в которых говорится «о близком банкротстве трех банков». В связи с этим я бы хотел еще раз официально заявить, что распространяемая информация носит абсолютно беспочвенный, абсолютно лживый характер. Слухи «о близком банкротстве» названных банков – абсолютная ложь. Мы считаем, что распространение такой информации носит провокационный характер, цель которого дестабилизировать банковскую систему. Поэтому в соответствии с законодательством страны руководство Ассоциации финансистов Казахстана и трех банков обратились в правоохранительные органы для привлечения инициаторов SMS-атаки и сообщений в WhatsApp Messenger к административно-уголовной ответственности.

– Вы имеете доступ к полной информации о банках, читаете отчеты и прекрасно понимаете, что стоит за цифрами. Что же говорят цифры?

– При желании любой человек может зайти на сайты банков и получить там о них исчерпывающую информацию. Можно ознакомиться с полной информацией о состоянии банковских дел и на сайте Нацбанка, и на сайте Комитета финансового надзора (http://www.afn). Другое дело, что никто не хочет читать, вникать, понимать, каково реальное положение дел в финансовой системе. Как профессиональный финансист, хорошо знающий реальную ситуацию в финансовом секторе, ответственно заявляю, что никаких фактических оснований для подобного рода рассылок нет. Банковская система работает стабильно. Пруденциальные нормативы выполняют все банки. Они устойчивы. Их ликвидность в норме. Платежи проходят нормально. И самое главное – сохранность депозитов физических лиц обеспечена законами нашей страны. Поэтому никаких оснований для беспокойства нет.

– Поясните не специалисту, чем подтверждается устойчивость любого банка?

– Устойчивость банка зависит от его капитализации. От выполнения пруденциальных нормативов. Все три банка: ЦентрКредит, Альянс и Kaspi капитализированы. У них солидные акционеры – как частные, так и государство. Все нормативы ими выполняются.

– Тем не менее некоторые вкладчики уже дрогнули и пошли снимать свои деньги. Нужно ли это делать?

– Это абсолютно поспешное решение. Еще раз повторяю: все названные банки являются участниками системы гарантирования – членами АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Как известно казахстанцам, максимальная сумма возмещения, гарантируемая государством, составляет 5 млн. тенге на одного вкладчика в одном банке. Сняв сейчас досрочно депозит, люди упустят выгоду, потеряют те проценты, которые они должны получить по завершению срока вклада. Мой совет: не нужно трогать депозиты, также не надо перекладывать их в другую валюту. Все, что происходит сейчас, – чисто информационно-провока­ционная атака, которая может нанести урон интересам многих вкладчиков, многих людей. В чем тайна данного явления? Это – психологический феномен – массовое заблуждение. В его основе – банальная ложь, настроенная вызвать неоправданные массовые эмоции. Этого и добиваются авторы рассылок. Поэтому поддаваться на подобные провокации не стоит.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы