Серик АХАНОВ: Все вкладчики защищены государством

Экономика
694

Трудно сказать, кому и зачем понадобилось запустить SMS-утки о вероятном банкротстве трех банков, но нервозности финансовому рынку они добавили. В этой ситуации обращение трех банков, «приговоренных» злой молвой к «банкротству», в правоохранительные органы более чем оправдано. Поскольку подобная рассылка не менее вредоносна, чем лжезаявления о «заминировании» школы, самолета или торгового центра. А по финансовым и репутационным последствиям, может быть, и более существенна. В том числе в финансовом и правовом плане – для самих авторов рассылок. Ибо все имеет реальную – финансовую, правовую, моральную – цену, даже слухи, запущенные по виртуальным и мобильным сетям.

Безусловно, эта атака сказалась и на работе самих банков, которым, вместо того чтобы решать текущие дела, сохранять нормальный штатный рабочий режим, приходится оправдываться по принципу «не верблюд». Да еще и в условиях искусственно созданного ажиотажа и выросшего потока встревоженных вкладчиков, пришедших снимать свои депозиты.

– Я бы не советовал вкладчикам это делать. Не нужно паниковать, поскольку вся эта SMS-волна и запущена с одной целью – дестабилизировать ситуацию, – считает известный банкир, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Серик Аханов, к которому мы обратились за комментарием в связи с возникшей ситуацией.

– Серик Ахметжанович, на взгляд профессионала, что невидимое многими из нас в эти дни вдруг случилось с финансовыми институтами, ведь по меньшей мере два из трех упомянутых банков точно не давали никаких оснований для паники?

– В самих банках ничего не произошло: как работали и отвечали по обязательствам, так и работают. Полагаю, ситуация возникла в связи с проведенной корректировкой курса национальной валюты. Кто-то ею воспользовался для того, чтобы (то ли шутки ради, то ли из злого или корыстного умысла) запустить в социальные и мобильные сети огромное количество сообщений, в которых говорится «о близком банкротстве трех банков». В связи с этим я бы хотел еще раз официально заявить, что распространяемая информация носит абсолютно беспочвенный, абсолютно лживый характер. Слухи «о близком банкротстве» названных банков – абсолютная ложь. Мы считаем, что распространение такой информации носит провокационный характер, цель которого дестабилизировать банковскую систему. Поэтому в соответствии с законодательством страны руководство Ассоциации финансистов Казахстана и трех банков обратились в правоохранительные органы для привлечения инициаторов SMS-атаки и сообщений в WhatsApp Messenger к административно-уголовной ответственности.

– Вы имеете доступ к полной информации о банках, читаете отчеты и прекрасно понимаете, что стоит за цифрами. Что же говорят цифры?

– При желании любой человек может зайти на сайты банков и получить там о них исчерпывающую информацию. Можно ознакомиться с полной информацией о состоянии банковских дел и на сайте Нацбанка, и на сайте Комитета финансового надзора (http://www.afn). Другое дело, что никто не хочет читать, вникать, понимать, каково реальное положение дел в финансовой системе. Как профессиональный финансист, хорошо знающий реальную ситуацию в финансовом секторе, ответственно заявляю, что никаких фактических оснований для подобного рода рассылок нет. Банковская система работает стабильно. Пруденциальные нормативы выполняют все банки. Они устойчивы. Их ликвидность в норме. Платежи проходят нормально. И самое главное – сохранность депозитов физических лиц обеспечена законами нашей страны. Поэтому никаких оснований для беспокойства нет.

– Поясните не специалисту, чем подтверждается устойчивость любого банка?

– Устойчивость банка зависит от его капитализации. От выполнения пруденциальных нормативов. Все три банка: ЦентрКредит, Альянс и Kaspi капитализированы. У них солидные акционеры – как частные, так и государство. Все нормативы ими выполняются.

– Тем не менее некоторые вкладчики уже дрогнули и пошли снимать свои деньги. Нужно ли это делать?

– Это абсолютно поспешное решение. Еще раз повторяю: все названные банки являются участниками системы гарантирования – членами АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Как известно казахстанцам, максимальная сумма возмещения, гарантируемая государством, составляет 5 млн. тенге на одного вкладчика в одном банке. Сняв сейчас досрочно депозит, люди упустят выгоду, потеряют те проценты, которые они должны получить по завершению срока вклада. Мой совет: не нужно трогать депозиты, также не надо перекладывать их в другую валюту. Все, что происходит сейчас, – чисто информационно-провока­ционная атака, которая может нанести урон интересам многих вкладчиков, многих людей. В чем тайна данного явления? Это – психологический феномен – массовое заблуждение. В его основе – банальная ложь, настроенная вызвать неоправданные массовые эмоции. Этого и добиваются авторы рассылок. Поэтому поддаваться на подобные провокации не стоит.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

Популярное

Все
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Новые рабочие места создают в области Абай
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Ежегодно в Казахстане регистрируется более ста преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией
Чей родник?
За пять лет, с тех пор как Туркестан стал областным центром, около 10 тыс. семей получили жилье
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Квот для казахстанских товаров добиваются предприниматели Северо-Казахстанской области
О состоянии казахстанцев после ДТП в Турции рассказали в МИД РК
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Моя вода – мое богатство
Отца обвинили в изнасиловании троих детей в Акмолинской области – реакция полиции и Минпросвещения
…И особый статус журналистов
Взывая к чуду
Прочь руки от детей!
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей области Жетысу
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию …
Налоговые органы усилят контроль за мобильными переводами б…
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]