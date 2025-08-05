С августа 2024 года он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра просвещения РК Аширов Серик Кенесулы назначен на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Аширов Серик родился в 1986 году в Алматы. Окончил Юридический институт Академии МВД РК, Казахский национальный университет им.Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал со специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2009-2012 гг. – первый секретарь Генерального консульства Республики Казахстан в Дубае.

2013-2014 гг. - первый секретарь Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК.

2014-2016 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Италии.

2016-2017 гг. – советник секретариата комиссара ЭКСПО - 2017 Министерства иностранных дел РК.

2017-2022 гг. – советник, руководитель управления по обеспечению международных мероприятий Службы Государственного протокола, Министерства иностранных дел РК.

2022 – главный инспектор Отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-министра РК.

2022 по 2024 гг. – шеф протокола Премьер-министра РК.

С августа 2024 года и по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.