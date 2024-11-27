Серик Сапиев получил должность в Карагандинской области

Кадровые назначения, Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Олимпийского чемпиона по боксу представили в новой должности перед спортивной общественностью города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

По данным акимата Карагандинской области, к исполнению обязанностей руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области приступил знаменитый боксёр, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев.

После согласования его кандидатуры спецкомиссией в Министерстве туризма и спорта РК распоряжение о назначении подписал глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Нового руководителя представил спортивному сообществу заместитель акима области Ораз Таурбеков.

«По согласованию с Агентством по делам госслужбы и министерством туризма и спорта Серик Жумангалиевич Сапиев назначен руководителем Управления физической культуры и спорта Карагандинской области. Мы верим, что его практические навыки и знания помогут раскрыться его потенциалу на новой должности», – сказал Ораз Таурбеков.

Заместитель акима области поблагодарил прежнего руководителя управления Темирхана Абылаева за проделанную работу.

Серик Сапиев выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что приложит все силы для развития спорта в области.

«Как сказал глава государства, должна выстраиваться вертикаль власти. Впереди принятие нового закона, где будут учтены виды спорта, которым нужно уделять внимание. У карагандинского спорта большая славная история. Надо возвращать лидирующие позиции. У меня есть свои планы, идеи. Хочется сделать родной край спортивнее. Сначала хочу заслушать и посетить все подведомственные организации, буду ездить по региону. По итогам ознакомления будем принимать решения», – поделился планами Серик Сапиев.  

Новый руководитель получил высшее образование по нескольким квалификациям: «педагог физической культуры», «юриспруденция», «государственное и местное управление», стипендиат международной программы «Болашак» по специальности «спортивный менеджмент».

#Спорт #акимат #Карагандинская область #управление #Серик Сапиев

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