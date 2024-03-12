Серик Туленбергенов назначен вице-министром по ЧС

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С октября 2023 года он руководил управлением энергетики и ЖКХ акимата области Абай

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Туленбергенов Серик Тулювгалиевич назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.

Родился в 1974 году в Семипалатинской области. Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум им. Р. Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1995 году.

В 1997-1998 гг. работал контролером-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и г. Усть-Каменогорску.

С 2000 по 2009 гг. – работал в частных структурах.

В 2009-2010 гг. – главный специалист, начальник отдела акимата Восточно-Казахстанской области.

2010-2011 гг. – заместитель акима г. Риддера.

2011-2012 гг. – руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Восточно-Казахстанской области.

В 2012-2013 гг. был акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области.

2013-2014 гг. – руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.

2016-2019 гг. – руководитель управления, заместитель акима Актюбинской области.

С 2019 по 2020 гг. – советник председателя правления НУХ «Байтерек».

В 2021-2022 гг. работал в частной структуре.

2022-2023 гг. – директор коммунального предприятия, депутат маслихата г. Семея.

С октября 2023 г. по настоящее время – руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай.

#назначение #ЧС #вице-министр #Серик Туленбергенов

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