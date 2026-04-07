Общий ущерб у шести пострадавших составил более 2 млн тенге

В Талдыкоргане полицейские пресекли деятельность группы вымогателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Двое 19-летних жителей города под угрозами насилия вынуждали знакомых оформлять на себя микрозаймы.

Преступная схема действовала с осени 2024 года. Жертвы оформляли кредиты, а полученные средства передавали злоумышленникам.

По данным следствия, пострадали шесть человек. Общий ущерб составил более 2 млн тенге. В настоящее время подозреваемые арестованы. Уголовное дело направлено в суд.

«Правоохранительные органы напоминают: при любых фактах давления или вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Обеспечение законности и правопорядка находится на постоянном контроле», – говорится в обращении.

Напомним, в МВД ранее сообщили о задержании двух криминальных групп, занимавшихся вымогательствами в Актюбинской области.