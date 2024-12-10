Северный Ледовитый океан останется безо льда уже в 2027 году – ученые

Арктический морской лед исчезает с беспрецедентной скоростью: более 12% за десятилетие

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Это значит, что мир стремительно приближается к тому дню, когда почти весь лед временно исчезнет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Nature Communications, первый день безо льда в Арктике может наступить уже в 2027 году.

В рамках нового исследования ученые применили 11 климатических моделей и провели 366 симуляций, которые показали, что ряд теплых сезонов приведут к таянию льда в 2027 году.

Даже при умеренных условиях исследователи прогнозируют, что Арктика полностью останется без ледового покрова в 2030-х годах.