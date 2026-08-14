Warner Bros. откроет крупнейший магазин по вселенной Гарри Поттера

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

В преддверии выхода сериала "Гарри Поттер" в Лондоне отроется двухуровневый магазин

Фото: kremlinpalace.org

В преддверии рождественской премьеры сериала HBO "Гарри Поттер", которая состоится 25 декабря 2026 года, студия Warner Bros. делает ставку на грандиозный мерч. Лондон готовится стать эпицентром волшебства: в ноябре на главной торговой артерии города - Оксфорд-стрит - распахнет двери флагманский магазин, который станет крупнейшим "поттерианским" ритейлом в Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Площадь двухуровневого пространства составит около двух тысяч квадратных метров. Создатели вдохновлялись Косым переулком - легендарной магической улицей из книг Дж.К. Роулинг. Гостей ждет настоящий парк аттракционов: дракон, нависающий над банком Гринготтс, полноразмерный летающий автобус "Ночной рыцарь" и филиал паба "Дырявый котел", где можно будет попробовать пенный сливочный эль.

"Лучшего места для создания точки притяжения, прославляющей магию и творчество, которые пленяют поколения фанатов по всему миру, просто не найти", - заявил Карл Дюран, старший вице-президент Warner Bros. по глобальному ритейлу.

Он назвал открытие магазина "по-настоящему знаковым событием".

Новый магазин станет вторым официальным "поттерианским" адресом в столице после знаменитой станции Кингс-Кросс, где герои садятся в "Хогвартс-экспресс". В магазине будут представлены эксклюзивы: здесь будут продаваться волшебные палочки из Косого переулка, лимитированные фигурки Funko Pop и принты от студии MinaLima, посвященные "Ночному рыцарю" и главной волшебной улице.

Интересно, что на фоне этого события лондонский рынок "поттерианских" сувениров несет потери. Всего за сутки до официального анонса в СМИ появилась информация о закрытии одного из неофициальных магазинов "поттерианской" тематики в центре города.

#открытие #Поттер #магазин #Лондон

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