фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

На торжественной церемонии в Акорде ­Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике и поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

– Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана, – поблагодарил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году неф­тегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет. Нынешний год также ознаменован рядом важных событий: Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад, коллектив Шымкентского неф­теперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz – свой четвертьвековой юбилей.

– Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны. В годы независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. ­Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране вырос­ла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 миллионов тонн в год, – отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке. Президент перечислил ряд важных проектов в этой сфере.

Так, модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами.

Благодаря целенаправленной работе около 13 млн человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты: ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Также развивается производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тыс. рабочих мест. Среди них важное место принадлежит заводу «Полиэтилен», который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 млрд долларов.

– Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как Каламкас-море и Хазар, с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан, – заявил Глава государства.

Как рассказал Касым-Жомарт Токаев, в последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию сис­темной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные секторы экономики.

– В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому парт­нерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана прежде всего в экономической сфере. В переговорах с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства. По итогам очередного заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 миллиардов долларов. С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера. Среди них особо отмечу соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более одного миллиарда долларов. Важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 миллионов долларов. Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями тому яркое свидетельство, – подчеркнул Президент.

Как акцентировал Глава государства, мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов, и будущее этой сферы обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики.

– На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть­ ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана, – считает Касым-Жомарт Токаев. – Как показывает опыт ряда стран, включая европейские, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции. Кроме того, необходимо обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения преж­де всего в строительстве элект­ростанций. Как известно, уголь занимает около 70 процентов в энергобалансе Казахстана, наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а напротив, следует эффективно использовать его.

Президент отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта.

Он подчеркнул: современные технологии должны содействовать оптимизации добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Отечественная нефтегазовая индустрия должна соответствовать современным требованиям.

– Крайне важно внедрять в отрасль чистые и передовые технологии, – акцентировал Глава государства. – Необходимо активизировать геологоразведочные работы и сделать упор на открытие новых месторождений. Кроме того, чтобы выдержать глобальную конкуренцию, нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры. Необходимо привлекать в отрасль образованных молодых специалистов и максимально использовать человеческий потенциал. Следует обновить образовательные программы и совершенствовать деятельность исследовательских цент­ров. Качественное выполнение этих задач позволит нам построить Справедливый, Сильный, Чистый­ и Процветающий Казах­стан, – подчерк­нул он.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил роли человека труда в обществе.

– Как я не раз подчеркивал в своих выступлениях, трудолюбие – одно из самых ценных качеств. Народ, который ценит честный труд, всегда будет в авангарде прогресса. Не зря у нас говорят: «По труду и почет». Человек труда – это достойный гражданин, который неустанно работает ради светлого будущего своей Родины. Именно поэтому мы последовательно повышаем престиж рабочих профессий, представителям которых оказываются достойные почести. С начала года я не раз вручал награды гражданам, которые трудятся в различных отраслях экономики. Это отражает доброе отношение, уважение и признание нашего народа, – заявил Президент.

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, сообщила пресс-служба Президента.