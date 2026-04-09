Шантаж в эпистолярном жанре

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Полицейские задержали девушку, которая пыталась заработать на тайнах своего бывшего спутника. История началась стандартно: после расставания у 22-летней жительницы Ескельдинского района остались сведения, порочащие репутацию ее бывшего партнера. Вместо того чтобы поставить точку в отношениях и обо всем забыть, девушка решила превратить компромат в источник дохода.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мессенджере она выдвинула вчера еще любимому мужчине ультиматум: либо он платит, либо информация становится достоянием общественности. Подозреваемая даже составила «соглашение о конфиденциаль­ности», в котором прописала окончательную сумму – 25 млн тенге, которые нужно было перевести на счет третьего лица.

Понимая, что шантаж не прекратится, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские сработали оперативно. Вся переписка в мессенджере, содержащая угрозы и требования денег, стала уликой против подозреваемой. Она задержана и по решению суда находится под арестом. Проводится расследование по факту вымогательства в особо крупном размере, статья предус­матривает суровое наказание.

В полиции напоминают: любые попытки «продать» молчание о чужой личной жизни – это тяжкое преступление. А жертвам преступлений в случае шантажа необходимо сразу фиксировать угрозы и писать заявление.

#полиция #арест #вымогательство #шантаж

