В мессенджере она выдвинула вчера еще любимому мужчине ультиматум: либо он платит, либо информация становится достоянием общественности. Подозреваемая даже составила «соглашение о конфиденциаль­ности», в котором прописала окончательную сумму – 25 млн тенге, которые нужно было перевести на счет третьего лица.

Понимая, что шантаж не прекратится, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские сработали оперативно. Вся переписка в мессенджере, содержащая угрозы и требования денег, стала уликой против подозреваемой. Она задержана и по решению суда находится под арестом. Проводится расследование по факту вымогательства в особо крупном размере, статья предус­матривает суровое наказание.

В полиции напоминают: любые попытки «продать» молчание о чужой личной жизни – это тяжкое преступление. А жертвам преступлений в случае шантажа необходимо сразу фиксировать угрозы и писать заявление.