Шашу для далеких друзей Статьи 5 февраля 2025 г. 0:03 85 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Северо-Казахстанском краеведческом музее побывала делегация врачей из Южной Кореи. фото музея СКО Здесь иглотерапевты, массажисты, стоматологи и другие специалисты смогли познакомиться с традиционным казахским гостеприимством, историей и культурой казахского народа. Для них был проведен обряд шашу, символизирующий пожелание благополучия и радости. Экскурсия по музею произвела на гостей неизгладимое впечатление. В зале, посвященном истории Ассамблеи народа Казахстана, председатель общественного объединения Hangug Qazaqstan Алексей Хан рассказал о депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан. Его рассказ нашел живой отклик в сердцах южнокорейских врачей, поскольку трагические судьбы многих их соотечественников так или иначе были тоже связаны с этими событиями. Прощаясь, гости и сотрудники музея исполнили песни на казахском и корейском языках, создав атмосферу тепла, дружбы и единения. #делегация #СКО #АНК #врачи #Южная Корея