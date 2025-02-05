Шашу для далеких друзей

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанском краеведчес­ком музее побывала делегация врачей из Южной Кореи.

фото музея СКО

Здесь иглотерапевты, массажисты, стоматологи и другие специалисты смогли познакомиться с традиционным казахским гостеприимством, историей и культурой казахского народа. Для них был проведен обряд шашу, символизирующий пожелание благополучия и радости. Экскурсия по музею произвела на гостей неизгладимое впечатление.

В зале, посвященном истории Ассамб­леи народа Казахстана, председатель общественного объединения Hangug Qazaqstan Алексей Хан рассказал о депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан. Его рассказ нашел живой отклик в сердцах южнокорейских врачей, поскольку трагические судьбы многих их соотечественников так или иначе были тоже связаны с этими событиями. Прощаясь, гости и сотрудники музея исполнили песни на казахском и корейском языках, создав атмосферу тепла, дружбы и единения.

#делегация #СКО #АНК #врачи #Южная Корея

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