Шашу для далеких друзей

Здесь иглотерапевты, массажисты, стоматологи и другие специалисты смогли познакомиться с традиционным казахским гостеприимством, историей и культурой казахского народа. Для них был проведен обряд шашу, символизирующий пожелание благополучия и радости. Экскурсия по музею произвела на гостей неизгладимое впечатление.

В зале, посвященном истории Ассамб­леи народа Казахстана, председатель общественного объединения Hangug Qazaqstan Алексей Хан рассказал о депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан. Его рассказ нашел живой отклик в сердцах южнокорейских врачей, поскольку трагические судьбы многих их соотечественников так или иначе были тоже связаны с этими событиями. Прощаясь, гости и сотрудники музея исполнили песни на казахском и корейском языках, создав атмосферу тепла, дружбы и единения.