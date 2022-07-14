Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 глобального рейтинга ММА

Сайт MMAFighting.com представил обновленную версию глобального рейтинга сильнейших боксеров смешанных единоборств во всех весовых категориях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рейтинг издания не ограничен одной ММА-организацией и включает в себя бойцов из разных лиг (UFC, Bellator, ONE FC и др.)

В табеле о рангах полусреднего веса выступающий в UFC казахстанец Шавкат Рахмонов поднялся с 13-й позиции на восьмую. Напомним, что в конце июня «Номад» победил удушающим приемом американского файтера Нила Мэгни.

«Затуманенный шумихой вокруг Хамзата Чимаева, непобежденный Шавкат Рахмонов добился впечатляющего старта в UFC, одержав четыре победы в первых четырех боях под баннером промоушена. Победы над Карлстоном Харрисом, Мишелем Празересом и Алексом Оливейрой впечатлили, но видеть, как он абсолютно проехался по Нилу Мэнги – который в настоящее время делит с Жоржем Сен-Пьером рекорд по количеству побед в полусреднем весе UFC (19), – было поистине внушающим трепет. Кстати, 16 побед Рахмонова? Все одержаны нокаутом или сабмишном.

В этом месяце Рахмонов поднялся на пять позиций до 8-го места, но чтобы дать вам еще лучшее представление о хайпе, поднятом вокруг него, он занял 3-е место на одном из бюллетеней голосования и попал в топ-10 голосов по шести другим», — пишется в материале.

Полностью рейтинг полусреднего веса ММА по версии MMAFighting.com выглядит так:

1. Камару Усман

2. Колби Ковингтон

3. Хамзат Чимаев

4. Леон Эдвардс

5. Гилберт Бёрнс

6. Белал Мухаммад

7. Ярослав Амосов

8. Шавкат Рахмонов

9. Висенте Луке

10. Шон Брэди

11. Стивен Томпсон

12. Майкл Кьеза

13. Логан Сторли

14. Роберто Солдич

15. Кевин Холланд