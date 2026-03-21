Схема на миллиарды: АФМ раскрыло дело центра трудовых отношений и кредитного бюро

В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ).

Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Следствием установлено, что в 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков Д.Р. заключил с генеральным директором «ПКБ» Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, позволившее последнему извлекать на 5% больше дохода, а также была реализована схема предоставления «ПКБ» конкурентных преимуществ, включая ускоренную обработку запросов и искусственное замедление обработки данных для «Государственного кредитного бюро» (ГКБ) через внедрение вредоносного программного обеспечения.

В начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» Сарбасова А. условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу «ПКБ», были сохранены.

«Если «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то «Первое кредитное бюро» (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли», - сообщили в Агентстве. 

Таким образом, счет этого соглашения доходность ЦРТР была снижена с 70% до 65%.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое предназначалось для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения «ПКБ» прибыли.

В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. 
Подозреваемые заключены под стражу, на их имущество и ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге наложен арест. 

Напомним, «ЦРТР» является единственным государственным оператором информации о доходах физических лиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.

Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» («ГКБ») и «Первое кредитное бюро» («ПКБ»).

 

