Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
87
Из 75 запланированных на сегодня рейсов
Пресс-служба столичного аэропорта сообщила о задержке вылета шести рейсов из воздушной гавани. Всего на 10 ноября запланирован вылет 75 рейсов из Астаны, передает Kazpravda.kz
При этом в международном аэропорту Астаны отмечают, что задержки или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.
Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и их возможных изменений в расписании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.