Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Из 75 запланированных на сегодня рейсов

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Пресс-служба столичного аэропорта сообщила о задержке вылета шести рейсов из воздушной гавани. Всего на 10 ноября запланирован вылет 75 рейсов из Астаны, передает Kazpravda.kz

SU1957 Астана – Москва

КС7208 Астана – Атырау

КС7315 Астана – Кызылорда

КС921 Астана – Франкфурт

DV716 Астана – Шымкент

КС642 Астана – Алматы

При этом в международном аэропорту Астаны отмечают, что задержки или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и их возможных изменений в расписании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.