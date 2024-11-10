Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны

Транспорт
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Из 75 запланированных на сегодня рейсов

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Пресс-служба столичного аэропорта сообщила о задержке вылета шести рейсов из воздушной гавани. Всего на 10 ноября запланирован вылет 75 рейсов из Астаны, передает Kazpravda.kz 

  • SU1957 Астана – Москва
  • КС7208 Астана – Атырау
  • КС7315 Астана – Кызылорда
  • КС921 Астана – Франкфурт
  • DV716 Астана – Шымкент
  • КС642 Астана – Алматы

При этом в международном аэропорту Астаны отмечают, что задержки или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.

Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсов и их возможных изменений в расписании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.

 

#Астана #погода #рейс #аэропорт

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