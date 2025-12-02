В общей сложности на эти работы из бюджета будет потрачено 5,3 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше половины этих денег, а именно 3,5 млрд тенге, будет направлено на реконструкцию железнодорожного вокзала в областном центре. Оcтальные средства распределят на выполнение работ на станциях Аркалык, Тобол, Железорудная, Аманкарагай и Кушмурун.

Реконструкция предусматривает комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий для пассажиров и сотрудников железнодорожного транспорта. Обновление коснётся как фасадов зданий, так и внутренних помещений: будет заменена кровля, выполнена новая отделка залов ожидания, кассовых зон и санитарных узлов. Кроме того, будут установлены пандусы, обновлена система видеонаблюдения и оповещения.

Предусмотрено также благоустройство прилегающей территории: озеленение, установка лавочек, освещение и обновление парковочных мест.

- К сожалению, до сегодняшнего дня в некоторых вокзалах удобства располагались на улице. Теперь же, после реконструкции, туалеты будут внутри помещения. В целом будет создано очень много удобных зон для пассажиров и те, кто постоянно ездят на поездах, это сразу увидят и почувствуют, - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Обновление железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева.