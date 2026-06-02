Всё осталось по-прежнему: Президент – о медленном строительстве в Конаеве

В ходе визита в Алматинскую область Глава государства провел рабочее совещание, сообщает Kazpravda.kz
- Хотел бы обратить внимание на одну существующую проблему. Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами. Как говорится, облик города не изменился, все осталось по-прежнему.
Для полноценного развития Алматинской области городу жизненно и безотлагательно необходима базовая инфраструктура: образовательные, административные, культурные и спортивные объекты. Руководство области должно обратить внимание на эту актуальную проблему, - сказал Касым-Жомарт Токаев.