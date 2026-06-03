В Алматы строительных подрядчиков лишают лицензий за нарушения

Возобновление действия лицензий возможно только после полного устранения нарушений и подтверждения соответствия установленным требованиям.

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В отношении ряда строительных и проектных организаций приняты административные меры, включая приостановление и лишение государственных лицензий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Так, лицензии на строительную деятельность лишили ТОО «ДО АО «КазНИИСА». У него нет производственной базы, а это является обязательным квалификационным требованием для организаций, имеющих строительную лицензию. За повторные нарушения и невыполнение ранее выданных предписаний лицензии также забрали у ТОО «Сәулет Құрылыс Консалтингі». Ранее в отношении компании неоднократно принимались административные меры по фактам выявленных нарушений.

Кроме того, Управлением приняты административные меры в отношении проектной организации ТОО «SK BEST Spec Story KZ» с лишением лицензии I категории на проектирование. Также за несоответствие строительным нормам и допущенные отклонения от утвержденных проектных решений лицензии лишено ТОО «Отау-Құрмет».

Помимо этого, по представлению прокуратуры города приостановлено действие лицензий 214 строительных компаний.

Основанием стали выявленные несоответствия квалификационным требованиям. Возобновление действия лицензий возможно только после полного устранения нарушений и подтверждения соответствия установленным требованиям.

В ведомстве подчеркнули, что по поручению акима города Дархана Сатыбалды будет продолжена работа по усилению контроля за соблюдением требований законодательства в сфере строительства.