Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы

Такое поручение Касым-Жомарт Токаев дал на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, власти региона и бизнес-сообщество должны понимать, что близость города Алатау к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними.

«В городе Алатау нужно, прежде всего, создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт.

«Для решения данного вопроса поручаю акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом «Самрук-Қазына» до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях. Необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы», - поручил Президент.

Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер. Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub.