Президент поручил изучить вопрос скоростного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы

Такое поручение Касым-Жомарт Токаев дал на совещании по развитию города Алатау, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, власти региона и бизнес-сообщество должны понимать, что близость города Алатау к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними.
«В городе Алатау нужно, прежде всего, создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт.
«Для решения данного вопроса поручаю акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом «Самрук-Қазына» до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях. Необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы», - поручил Президент.
Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер. Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub.
«Для реализации этих амбициозных проектов следует создавать все необходимые условия, активно привлекать инвесторов. Как мне известно, в настоящий момент уже имеются потенциальные партнеры, в том числе иностранные компании, заинтересованные в развитии торгово-логистических центров и складской инфраструктуры. Нужно максимально использовать открывающиеся возможности», - подчеркнул Глава государства.