Школа футбола

Об этом аким области Улытау Берик Абдыгалиулы сообщил в ходе брифинга, организованного на площадке Региональной службы коммуникаций. Он также отметил, что вопросы с финансированием футбольного клуба ULYTAU, в том числе с зарплатами футболистов улажены.

В детской школе футбола, с филиалами во всех городах и районах области, будут отбирать и готовить местных спортсменов для игры во Второй лиге первенства республики. Инициатива поддержана корпорацией «Казахмыс». В данный момент разрабатывается специальная программа развития футбола.

Футбольный клуб ULYTAU, защищающий честь нашей области, в будущем выступит в Первой лиге, сообщил Берик Абдыгалиулы. При этом запланировано отобрать местных молодых игроков из спортивной школы и соз­дать еще одну команду, которая в 2025 году будет выступать во Второй лиге. В настоящее время в тренерском штабе работают шесть местных специалистов. Они прошли обучение по повышению профессиональной квалификации.