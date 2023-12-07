Школа футбола Спорт 7 декабря 2023 г. 0:30 1060 Юлия Пулина В области Улытау уже в следующем году планируется открыть детско-юношескую спортивную школу по подготовке профессиональных футболистов. фото ФК «ULYTAU» Об этом аким области Улытау Берик Абдыгалиулы сообщил в ходе брифинга, организованного на площадке Региональной службы коммуникаций. Он также отметил, что вопросы с финансированием футбольного клуба ULYTAU, в том числе с зарплатами футболистов улажены. В детской школе футбола, с филиалами во всех городах и районах области, будут отбирать и готовить местных спортсменов для игры во Второй лиге первенства республики. Инициатива поддержана корпорацией «Казахмыс». В данный момент разрабатывается специальная программа развития футбола. Футбольный клуб ULYTAU, защищающий честь нашей области, в будущем выступит в Первой лиге, сообщил Берик Абдыгалиулы. При этом запланировано отобрать местных молодых игроков из спортивной школы и создать еще одну команду, которая в 2025 году будет выступать во Второй лиге. В настоящее время в тренерском штабе работают шесть местных специалистов. Они прошли обучение по повышению профессиональной квалификации. #дети #Спорт #футбол #школа #строительство