В Астане проходит II Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой

Перед конкурсантами стоя­ла ответственная задача – исполнить произведения из репертуара Розы Баглановой. По словам директора «Казахконцерта» Акана Абдуалиева, это подчеркивает преемственность поколений и способствует сохранению национального музыкального наследия, обретающего новые интерпретации в творчестве молодых вокалистов.

Оценивать их исполнительский уровень предстояло жюри под председательством легенды отечественной эстрады, народного артиста КазССР, лауреата Государственной премии РК Лаки Кесоглу. В состав конкурсной комиссии вошли заслуженные дея­тели РК Болатбек Букенов, Женис Искакова и Сембек Жумагалиев, а также народный артист Кыргызстана­ Ырыс­келди Осмонкулов. В ходе пресс-конференции они обменялись мнениями о развитии современного вокального искусства и пожелали участникам состязания дальнейших творческих успехов.

– В первую очередь мне хочется поблагодарить организаторов этого замечательного конкурса, посвященного памяти незабвенной Розы Тажибаевны Баглановой, вместе с которой я имел честь выступать на одной сцене. Ее творчество бессмертно. Она была необыкновенной женщиной, и публика искренне любила певицу. В советское время на концертах Розы Тажибаевны дежурила конная милиция – так много было желающих услышать ее прекрасный голос. Наде­юсь, что наш конкурс поможет молодым певцам проявить себя, найти свое место в профессио­нальном мире. Я верю, что все они исключительно талантливые люди. И поэтому их выступления, несомненно, подарят всем нам ощущение большого праздника, – отметил Лаки Кесоглу.

Также участие в пресс-конференции приняли сын Розы Баглановой Тажен Багланов и его супруга Марал. Они рассказали о специальном призе от имени семьи легендарной певицы. Как отметила Марал Багланова, в этом году вмес­те с памятной статуэткой и денежным сертификатом будет вручена аутентичная копия любимых сережек Розы Тажибаевны, которая изготовлена по спецзаказу компанией KazakhYuvelir.

Имена победителей конкурса станут известны в ходе гала-концерта, который состоится сегодня вечером на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN».

Напомним, Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой проводится Государственной академической концертной организацией «Қазақконцерт» при поддержке Министерства культуры и информации. Проект направлен на творческую поддержку молодых вокалистов и продвижение казахского музыкального искусства на международной арене.