Школьники разбили остановку в Туркестане

Во время очередного мониторинга социальных сетей внимание сотрудников полиции привлекла видеозапись с разбитой остановкой в Туркестане. Как пояснил автор видео, неизвестные разбили стеклянную остановку, расположенную по улице Алматы в областном центре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С целью выяснения всех обстоятельств, сотрудники Управления полиции Туркестана провели всестороннюю проверку. В результате, стражи порядка установили личности пятерых несовершеннолетних 8-классников, играя на улице они камнями разбили остановку.

С родителями подростков провели разъяснительную работу о недопустимости совершения подобных правонарушений.

Собранные материалы по данному факту направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города для принятия законного решения, добавили в полиции.