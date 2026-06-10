Иностранцы поблагодарили полицейского из Атырау

В Атырауской области произошла история, которая началась с дорожной аварии, а спустя несколько лет завершилась теплой встречей и словами благодарности.

фото предоставлено ДП Атырауской области

По данным пресс-службы департамента полиции, несколько лет назад гражданин Нидерландов вместе с сыном путешествовал на мотоциклах по разным странам. Во время поездки по Казахстану, недалеко от села Аккистау, он попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина получил серьезные травмы, и ему пришлось экстренно возвращаться домой для длительного лечения.

Перед отъездом путешественники столкнулись с проблемой: где оставить два мотоцикла, на которых они с сыном преодолели тысячи километ­ров? Это была не просто техника, а часть их семейной истории, связанной с дорогами, путешествиями и воспоминаниями.

Тогда мужчина обратился за помощью к сотруднику роты патрульной полиции Атырауской области капитану полиции Ернару Каиржанову. Полицейский согласился взять мотоциклы на хранение и лично отвечал за их сохранность. Какое-то время они поддерживали связь через социальные сети, однако позже общение прекратилось.

Прошло больше двух лет. Иностранец неожиданно вновь вышел на связь и сообщил, что собирается приехать в Казахстан. Главной целью его поездки было вернуть мотоциклы, которые все это время оставались у казахстанского полицейского.

Встреча оказалась эмоциональной. Увидев, что оба транспортных средства сохранились в прежнем состоянии, путешественник и его сын не скрывали радости. Они поблагодарили Ернара Каиржанова за честность, ответственность и человеческое отношение.

– Я понимал, насколько эти мотоциклы дороги владельцу. В нашей культуре доверенное имущество – это аманат, который необходимо беречь. Поэтому сохранить их и вернуть хозяину было для меня делом чести, – рассказал капитан полиции Ернар Каиржанов.

Гражданин Нидерландов отметил, что этот поступок стал для него одним из самых теплых воспоминаний о Казахстане.