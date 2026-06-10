Иностранцы поблагодарили полицейского из Атырау

Закон и Порядок
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области произошла история, которая началась с дорожной аварии, а спустя несколько лет завершилась теплой встречей и словами благодарности.

фото предоставлено ДП Атырауской области

По данным пресс-службы департамента полиции, несколько лет назад гражданин Нидерландов вместе с сыном путешествовал на мотоциклах по разным странам. Во время поездки по Казахстану, недалеко от села Аккистау, он попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина получил серьезные травмы, и ему пришлось экстренно возвращаться домой для длительного лечения.

Перед отъездом путешественники столкнулись с проблемой: где оставить два мотоцикла, на которых они с сыном преодолели тысячи километ­ров? Это была не просто техника, а часть их семейной истории, связанной с дорогами, путешествиями и воспоминаниями.

Тогда мужчина обратился за помощью к сотруднику роты патрульной полиции Атырауской области капитану полиции Ернару Каиржанову. Полицейский согласился взять мотоциклы на хранение и лично отвечал за их сохранность. Какое-то время они поддерживали связь через социальные сети, однако позже общение прекратилось.

Прошло больше двух лет. Иностранец неожиданно вновь вышел на связь и сообщил, что собирается приехать в Казахстан. Главной целью его поездки было вернуть мотоциклы, которые все это время оставались у казахстанского полицейского.

Встреча оказалась эмоциональной. Увидев, что оба транспортных средства сохранились в прежнем состоянии, путешественник и его сын не скрывали радости. Они поблагодарили Ернара Каиржанова за честность, ответственность и человеческое отношение.

– Я понимал, насколько эти мотоциклы дороги владельцу. В нашей культуре доверенное имущество – это аманат, который необходимо беречь. Поэтому сохранить их и вернуть хозяину было для меня делом чести, – рассказал капитан полиции Ернар Каиржанов.

Гражданин Нидерландов отметил, что этот поступок стал для него одним из самых теплых воспоминаний о Казахстане.

#Атырауская область #иностранцы #полицейский #Нидерланды

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
Подземные хроники Кангюя
На стороне природы
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Иностранца с крупной партии «синтетики» задержали в Таразе
Мужчина пытался скрыть кражу денег поджогом авто в Караганде
Астанчанина осудили за пропаганду терроризма в соцсетях
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]