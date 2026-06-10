Сигареты и наркотики пытались тайно ввезти в Казахстан

Оба нарушения зафиксированы в южных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Пограничной службы КНБ РК, в автомобильном пункте пропуска «Карасу» Жамбылской области пресечен ввоз крупной партии сигарет, сообщает Kazpravda.kz

- Табачные изделия в количестве 360 тысяч пачек пытались ввезти в Казахстан путем сокрытия в замаскированных тайниках грузового транспорта. По предварительным оценкам, стоимость изъятых сигарет составляет более 180 млн тенге. Задержанный товар передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства, - говорится в информации.

Кроме того, с начала года Пограничная служба КНБ пресекла 93 факта незаконного провоза табачных изделий на 386 млн тенге.

30 мая КНБ совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы была пресечена попытка провоза наркотических средств. При проверке багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, обнаружено около 21 кг растительного вещества «марихуана». Запрещенный груз изъят, подозреваемая задержана.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса, добавили в ПС КНБ РК.

Напомним, сотрудники полиции совместно с пограничной службой КНБ в международном аэропорту Алматы пресекли попытку контрабанды наркотических средств. Замаскированное гашишное масло обнаружили в пластиковых емкостях.