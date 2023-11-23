Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане

Культура и общество
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Нашумевший мюзикл «Джулия» приезжает на гастроли в столицу из Алматы. Премьерные спектакли пройдут в период с 9 по 21 декабря в театре «Астана Балет».

Мюзикл «Джулия» создан в лучших бродвейских традициях благодаря стараниям международной команды под руководством режиссера Василия Бархатова и основателя легендарной группы A'Studio Байгали Серкебаева.

На театральной сцене развернется захватывающая история о любви, дружбе и расставании, которую украсят более 20 хитов творческого коллектива, в том числе «Джулия», «Стоп, ночь», «Улетаю» и другие знаменитые песни в живом исполнении молодых и перспективных казахстанских артистов.  Почти половина композиций переведена на казахский язык, в том числе «Стоп, ночь» и «Сезон дождей», «Папа, мама».

По словам организаторов, жителей и гостей столицы ожидает 19 фееричных музыкальных шоу с использованием современных цифровых технологий, красочных декораций и инновационным освещением. Всего в масштабной постановке, приуроченной к 35-летнему юбилею творческого коллектива, получившего популярность в странах СНГ, задействовано около 120 человек.

Генеральный продюсер проекта Кайрат Кульбаев сообщил, что идея о постановке мюзикла возникла еще в 2016 году. В Алматы почти 80 представлений за полгода посмотрели более 60 тысяч зрителей.

«В социальных сетях мы получали большое количество позитивных комментариев и откликов, также поступало много запросов о показе мюзикла в Астане и других городах. К сожалению, технология, которую мы используем в мюзикле, возможна на больших высокотехнологичных площадках, таких как «Алматы театр», «Астана Балет».  В нашей стране жанр мюзикла пока не широко известен. Многие ассоциируют его с киномюзиклами, такими как «Ла–ла Ленд», «MammaMia». Алматинцы впервые соприкоснулись с таким невероятным шоу, многие горожане были в восторге. Этот жанр привлекает своей легкостью, театральностью и зрелищностью. Такие потрясающие перфомансы просто не могут оставить зрителей равнодушными. Думаю, проект окажет серьезное влияние на развитие индустрии шоу-бизнеса. Сегодня наши  молодые актеры становятся узнаваемыми, трудится большая команда технических работников, стейдж-менеджеров, маркетологов. Для нас большая честь сыграть для столичной публики. Мы с нетерпением ждем встречи с астанчанами», - сказал Кайрат Кульбаев.

Стоит отметить, что гастроли мюзикла «Джулия» в Астане состоялись при поддержке компании Qazaq Oil.

«Многие поколения казахстанцев выросли на песнях A'Studio. Все знают наизусть хиты топового отечественного творческого коллектива. Мы решили принять участие в проекте, так как поддержка культуры представляет собой особое направление деятельности. В настоящее время многим начинающим дарованиям необходима поддержка со стороны бизнеса. Такие инициативы позволяют расширить географию мероприятий, предоставить новые площадки и открыть новые возможности. Мы позиционируем себя как национальная сеть АЗС. Наша компания строго придерживается своих стратегических целей. Только в этом году мы принимали участие в возрождении фестиваля «Азия дауысы» и были спонсорами других важных проектов», - пояснил  директор департамента маркетинга  и стратегического развития компании Qazaq Oil Бахытжан Тасанбаев.

Романтическая музыкальная история о музыкальной группе непременно вызовет интерес зрителей разных поколений. Меломаны быстро раскупают билеты, чтобы увидеть спектакли с участием известных казахстанских артистов, в том числе  Рустем Нуржигит, солисты бойз-бэнда  «The Jigits»  Алишер Егембердиев и Батыржан Тазабеков, Маргарита Опря, Дана Сагынбаева и другие исполнители главных и второстепенных ролей.

Перед стартом проекта они прошли кастинг. Жюри рассмотрели анкеты более 3 тысяч кандидатов, 300 человек пригласили на живые прослушивания.  Из них выбрали 60 сильнейших артистов. Казахстанцы на кастинге обошли конкурентов из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и поразили всех безупречными вокальными данными. Затем  участники проекта несколько месяцев постигали азы актерского мастерства, посещали занятия по сценической речи и заметно выросли в профессиональном плане, за короткий период произошла творческая трансформация.

Солисты признаются, что им пришлось освоить новую профессию, так как артисты мюзиклов должны быть универсальными певцами, танцорами, уметь импровизировать и выполнять акробатические трюки.

«У нас труппа большая, играет два состава. Однако между нами нет соперничества, так как каждый сам знает, кто самый лучший. Здесь  режиссер решил  немного изменить мизансцены, потому что площадка «Астана Балет» не идентична со сценой алматинского театра. Моего героя зовут Чина. Он сорокалетний балагур, который несмотря на жизненные перипетии остается в позитивном настроении и старается сблизить всех вокруг себя. Он горит идеей собрать группу, которая существовала 20 лет назад.  Мой персонаж старше меня, но я не чувствую эту разницу в возрасте. Согласно сюжетной линии мне приходится изображать пьяного человека, чтобы лучше вжиться в образ ходил в бары и наблюдал как  взрослые мужчины проводят там время. Сольные песни моего героя «Кот на крыше», «Скажи мне «да» мне давались непросто, потому что герой не только поет и танцует, но и прыгает и быстро передвигается»,  - сказал солист Адам Байганышев.

Исполнительница роли Джулии Маргарита Опря признается, что попадание в мюзикл стало для нее приятной неожиданностью. Ранее она не обучалась  актерскому мастерству, танцам, а только пела, писала музыку, выступала на сцене с разными артистами, группами и оркестрами. Ее с главной героиней роднит безграничная любовь к музыке. 

 «На кастинг я пришла из любопытства, так как хотела познакомиться с Байгали Ермековичем Серкебаевым и неожиданно прошла отборочный тур. Мы прошли экспресс-курс под руководством опытных преподавателей. В моем понимании артист мюзикла  –  настоящий супергерой с выдающимися  способностями танцевать и петь, преподносить материал и доносить информацию даже через жесты. Я понимаю, что эту  сложную профессию невозможно постичь за короткий промежуток времени. В каждом спектакле определенное дыхание, ритм и энергия, поэтому всегда чувствуешь себя по – разному  себя и своего героя, партнеров, поэтому никогда не бывает одинаковых представлений», - считает Маргарита Опря.

Первый казахстанский мюзикл бродвейского масштаба «Джулия» может погрузить зрительскую аудиторию в атмосферу приятной ностальгии и стать настоящим культурным достоянием отечественной креативной индустрии.

#Астана #гастроли #мюзикл #Qazaq Oil #A'Studio #джулия

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