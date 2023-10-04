Штангист Александр Уваров принес в копилку Казахстана бронзовую медаль Азиады

Казахстанский тяжелоатлет Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: olympic.kz

Уваров показал третий результат в весе до 81 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 348 (154+194) килограммов.

Золотую медаль завоевал Чонгсон Ри из Северной Кореи – 364 (169+195) килограмма. Он установил рекорд Азиатских игр. Второе место занял узбек Мухаммадкодир Тоштемиров – 351 (159+192) килограмм.

Казахстанец Еламан Сейтказы завершил выступление на 4-м месте – 343 (154+189) килограмма.