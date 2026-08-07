На принципах объективности и открытости

Выборы
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Информационный штаб независимых наблюдателей возобновил работу в преддверии выборов в Курултай.

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В ходе брифинга, прошедшего на базе Центра общественных коммуникаций в Алматы, руководитель штаба, глава ЦОК Рафаэль Гасанов рассказал о формате и основных направлениях деятельности организации в электоральный период.

По его словам, основной задачей штаба станет формирование единого информационного пространства, позволяющего получать сведения непосредственно от независимых наблюдателей в регионах, проводить верификацию и оперативно информировать общественность и средства массовой информации.

– Мы не представляем интересы отдельных кандидатов или политических сил. Наша задача – коммуникация, общественный мониторинг и работа с информацией. Основной принцип достаточно простой: сначала проверить достоверность, потом информировать общество, – подчеркнул ­Рафаэль Гасанов.

В состав инициативной группы штаба уже вошли более 50 человек – это независимые наблюдатели, представители гражданского общества, журналисты. По мере приближения дня голосования количество участников и региональных представителей значительно увеличится. К слову, формат работы структуры впервые был апробирован в период республиканского референдума и показал свою востребованность в качестве открытой информационной площадки.

Как было озвучено на брифинге, в день голосования на площадке ЦОК будет развернут информационный центр. Планируются прямые включения из регионов, брифинги независимых наблюдателей и экспертов. Кроме того, предусмотрены условия для оперативного взаимодействия со СМИ, получения и проверки информации с мест.

Опыт предыдущей работы площадки показал высокий запрос на такой формат, в том числе со стороны соседних республик и пользователей в странах дальнего зарубежья.

Общественный деятель, писатель Бекнур Кисиков в свою очередь обратил внимание на значение института независимых наблюдателей. По его словам, их основная задача заключается в объективной фиксации происходящего и осуществлении общест­венного контроля строго в рамках законодательства. В этом мнении его поддержал член Общественного совета Алматы Андрей Андреев, призвавший граждан, наблюдателей, журналистов и пользователей соцсетей ответственно относиться к распространяемой информации.

– Сообщения, фотографии или видеозаписи о предполагаемых нарушениях не должны распространяться как установленный факт до выяснения всех обстоятельств и подтверждения достоверности. Именно противодействие распространению недостоверной и непроверенной информации станет одним из важных направлений работы штаба, – сообщил Андрей Андреев.

Инициативная группа призвала независимых наблюдателей и общественные организации из всех регионов Казахстана присоединиться к работе Информационного штаба. Его деятельность будет строиться на принципах политической нейтральности, объективности, открытости и строгого соблюдения законодательства РК.

#выборы #курултай #Национальный курултай #ЦОК

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