Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

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Утром и днем 22 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем местами пыльная буря. Вероятность шторма 95-100%.



Днем 22 августа в Мангистауской области местами ожидается сильная жара до 39 градусов. Вероятность шторма 90-95%.



22 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, туман, град, ветер северный 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман. Вероятность шторма 85-90%.





В период 22-23 августа в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

