Штрафом поплатился водитель за дачу взятки столичным полицейским

Еще решением суда ему запрещено работать на госслужбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд Астаны

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

21 февраля межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор мужчине за покушение на дачу взятки должностным лицам.

Водитель был остановлен сотрудниками полиции за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. С целью избежать административной ответственности, он попытался дать взятку стражам порядка в размере 6 тысяч тенге, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности. Мужчина положил деньги между сиденьями.

В суде подсудимый вину признал, сторона защиты просила назначить минимальный штраф.

Приговором суда он признан виновным с назначением штрафа в размере 67,5 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.