Штрафом поплатился водитель за дачу взятки столичным полицейским

Общество
108
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Еще решением суда ему запрещено работать на госслужбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд Астаны

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

21 февраля  межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор мужчине за покушение на дачу взятки должностным лицам.

Водитель был остановлен сотрудниками полиции за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. С целью избежать административной ответственности, он попытался дать взятку стражам порядка в размере 6 тысяч тенге, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности. Мужчина положил деньги между сиденьями.

В суде подсудимый вину признал, сторона защиты просила назначить минимальный штраф.

Приговором суда он признан виновным с назначением штрафа в размере 67,5 тысяч тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

#Астана #суд #водитель #взятка

Популярное

Все
Академия наук: миссия выполнима
О точечной застройке и лазейках в законе
Доверие основывается на справедливости
Сберечь Кольсай для потомков
Украла у недееспособных
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Давайте по-доброму
Большая сила «средних держав»
Не доехать в село, не дойти…
Хэллоуина не будет
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Товары загорелись на столичном «Шарыне»
Недовольны розничной торговлей
Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения
Резервисты – движущая сила реформ
Снежные пленники
Такая близкая история
По зову сердца
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Напавшего на иностранцев задержали в Алматинской области
«Насилие ничем и никак нельзя оправдать» — Динара Закиева
Морозная погода сохранится в Казахстане
Зарубежные специалисты оценили действия спасателей на рудни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]