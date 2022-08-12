Загадки трехголового холма

Ушбас тобе дословно с казахского переводится как трехголовый холм. Это уникальный памятник, занимающий площадь около 5 гектаров, с древним рабатом и укрепленной час­тью цитадели. Он расположен в замкнутой горной зоне, что является прецедентом. Обыч­но урбанистические центры в древности располагались на пересечении больших дорог и торговых путей.

Понять эту особенность и пытаются археологи, исследуя памятник археологии.

В этом году экспедиция Южно-Казахстанского государственного педагогического университета заложила раскоп на самой укрепленной части городища Ушбас тобе – цитадели. На достаточно большой глубине – порядка двух метров – открыты культурные слои государства Кангюй, датируемого II в. до н. э. – IV в. н. э.

В площадь раскопа впервые попала мощная стратегическая стена – каменная, сложенная из очень больших валунов. Некоторые из них и вдвоем сложно поднять. При ближайшем рассмотрении видно, что есть среди камней специально обработанные. Конструкция сложена при помощи прочного раствора в несколько ярусов. Ширина стены составляет 1,2 м. Это позволяет ученым предположить, что здесь располагался какой-то дворцовый комплекс. Судя по всему, в нем проживала местная элита.

– То, что это обжитый комплекс, показали замечательные находки, – говорит доктор исторических наук Александр Подушкин. – Их сотни – от небольших артефактов до огромных хумов. К сожалению, все они в таком состоя­нии, что есть основания полагать, что на этом месте произошла катастрофа. Видимо, жителей этого дворцового комплекса просто уничтожали, разбивая вдребезги все их имущество. На уровне пола частично вскрытого комплекса фиксируются следы массового пожара, большое количество углей. Судя по всему, его намеренно сжигали. Часть бед­ренной кости человека может свидетельствовать не только об ограблении, но и убийстве местных жителей.

В раскопе археологи обнаружили хронологические и культурные индикаторы – орудия труда из железа, костей и камня, бытовую керамику. Плотность его насыщения артефактами настолько высока, что создается впечатление, что на этой небольшой территории жила достаточно долго, хорошо наладив свой быт, большая община людей. Подтверждением тому служат большие хумы, вмещающие до 100 литров.

Помимо орудий труда и предметов быта, археологи нашли так называемые крицы – высокообогащенную железом руду, предназначенную для помещения в горн – железоплавильную печь. По всему видно, что ушбастобинцы занимались добычей железа. И, видимо, отправляли его в близлежащий, очень мощный по тем временам государственный центр Чач, ныне Ташкент. До него через Угамский хребет – рукой подать. Бракованные же крицы использовались для кладки стен.

Найдены также десятки пряс­лиц и другие приспособления, связанные с ткачеством и земледелием. Судя по всему, параллельно с добычей железа люди занимались активным земледелием и торговлей, иначе как бы в раскопе могла оказаться чачская монета II в. н. э.

– Регион Угама не был исключен из международных торговых связей, – убежден Александр Подушкин. – Железо поставлялось, другие товары, и все это вписывается в общую картину, которая подтверждает, что через наш регион проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. А непосредственно Ушбас тобе играл определенную роль в процессе международных связей и международной торговли. Возможно, дальнейшие исследования позволят дать ответ на вопрос, почему Ушбас тобе заложили в труднодоступной предгорной местности.