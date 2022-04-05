Шымкентские пожарные спасли малолетнего ребенка в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Курсанты 5 курса факультета заочного обучения А. Кульбаев, Н. Рахым, К. Альменов приехали в Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина в Кокшетау для участия в итоговой государственной аттестации.

Около 18:00 часов 4 апреля шымкентские пожарные, проходя мимо многоэтажного жилого дома, увидели толпу людей. Подойдя ближе, они заметили ребенка, который, буквально свесившись, смотрел вниз из открытого окна балкона пятого этажа. Малыш не реагировал на предупреждения взрослых, стоявших внизу.

Поняв, что жизнь ребенка находится в опасности, Кульбаев и Рахым стали быстро подниматься на верхний этаж, Альменов же остался внизу на подстраховке.

Но дверь нужной квартиры оказалась заперта. Тогда огнеборцы попросили помощи у соседей. Через соседнюю квартиру Абылай Кульбаев перелез на балкон к ребенку, а Рахым Нурболат всячески помогал коллеге. К счастью, все закончилось благополучно.

Очевидцы события выразили благодарность спасателям. Под видео чудесного спасения ребенка казахстанцы оставляют восхищенные комментарии.