Сигареты подорожают в Казахстане

Как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия, рассказали в КГД, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

15 июля внесены изменения в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Будут применяться следующие минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге;

с 1 января 2025 года – 870 тенге.

Ранее новую индикативную ставку акцизов на сигареты одобрили в ЕАЭС.