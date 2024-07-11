Сигареты подорожают в Казахстане
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Как изменятся минимальные розничные цены на табачные изделия, рассказали в КГД, передает Kazpravda.kz
15 июля внесены изменения в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.
Будут применяться следующие минимальные розничные цены на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:
с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге;
с 1 января 2025 года – 870 тенге.
Ранее новую индикативную ставку акцизов на сигареты одобрили в ЕАЭС.