Новую индикативную ставку акцизов на сигареты одобрили в ЕАЭС

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве (РФ) приняли решения по ряду процедур в сферах таможенного регулирования, налогов и обращения лекарственных препаратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Утвержден размер единой индикативной ставки акцизов на сигареты с фильтром на 2029 год в размере 45 евро (свыше 21 тыс. тг) за 1 тыс. штук с допустимым диапазоном отклонения фактических ставок не более чем на 20% (от 36 до 54 евро или от порядка 17 тыс. до свыше 25 тыс. тг). Принятая в 2019 году индикативная ставка акцизов на сигареты на 2024 год составляла 35 евро (более 16 тыс. тг).

Этот индикатив выступает ориентиром для государственных органов стран ЕАЭС, планирующих ставки акцизов на сигареты, и производителей табачной продукции.

Решением Совета ЕЭК также внесены изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Это позволит оптимизировать административные процедуры при проведении экспертных работ и оценки регистрационного досье лекарственных препаратов.

Также определены особенности перемещения через таможенную границу ЕАЭС спортивного снаряжения и оборудования, предназначенных для проведения официальных международных спортивных мероприятий. К этим товарам при их ввозе и вывозе будет применяться специальная таможенная процедура с льготными условиями.

Предполагается, что это позволит снизить административные барьеры и издержки для организаторов и участников спортивных мероприятий.