Сила музыки Культура 14 октября 2025 г. 0:30 71 Дана Аменова специальный корреспондент Впервые в Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева прозвучал Первый фортепианный концерт Петра Чайковского. фото предоставлено театром Это событие стало частью музыкального вечера, посвященного 185-летию великого русского композитора. Как известно, Первый фортепианный концерт Чайковского – настоящая веха в истории жанра, оказавшая колоссальное влияние на его дальнейшее развитие. Новаторский диалог солиста и оркестра, пронзительная эмоциональность и пленительная мелодическая красота заложили фундамент для творчества многих композиторов. Исследователи отмечают, что Чайковский создал симфоническое полотно, где фортепиано не противостоит оркестру, а сливается с ним в едином мощном потоке. Этот шедевр, сочетающий гениальную композиторскую мысль, глубокую эмоциональность, национальную самобытность и виртуозность, продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру. С началом грандиозного вступления стало ясно, что зрителей ждет нечто особенное. Мощные торжественные аккорды фортепиано, переплетающиеся с богатым звучанием оркестра, мгновенно погрузили аудиторию в атмосферу величия и драмы. За дирижерский пульт встал маэстро Ерлан Бейсембаев. Под его чутким руководством симфонический оркестр театра раскрыл все грани популярного классического произведения, которое требует от исполнителей не только виртуозной техники, но и глубокого понимания авторского замысла, способности передать всю палитру чувств: от лирической нежности до бушующей страсти. За роялем перед столичной публикой блистал заслуженный деятель РК Нурлан Измаилов. Виртуозное и проникновенное исполнение произведения позволило ощутить всю страсть, лиризм и драматизм, заложенные композитором. Музыка захватывала слушателей с первых аккордов и не отпускала до самого финала. Кроме того, программа порадовала меломанов разнообразием музыкальных стилей и эпох, представив слушателям богатство и многогранность творчества Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна. Зрители встретили исполнение бурными аплодисментами и долго не отпускали артистов со сцены. В ответ на овации музыканты еще раз подарили публике финальный фрагмент Первого концерта Чайковского в качестве яркого завершения музыкального вечера. За кулисами Нурлан Измаилов рассказал о том, как проходили репетиции. – Оркестр театра очень перспективный. Уверен, что у него большое будущее. Особо хочу отметить, что мы готовились к этому концерту на протяжении трех месяцев и программа была основательно проработана. Надеюсь, традиция исполнения симфонической и камерной музыки в театре имени Калибека Куанышбаева будет непременно продолжена, – отметил он. Главный дирижер театра Ерлан Бейсембаев также поделился впечатлениями от выступления: – Для меня огромная честь впервые представить на сцене нашего театра шедевр классической музыки – Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Это произведение по праву занимает особое место в мировом наследии и стало настоящей кульминацией вечера. Не менее значимым было исполнение произведений Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна – композиторов, чье творчество составляет золотой фонд мировой и отечественной музыки. Я благодарен нашим солистам – профессору Нурлану Измаилову и лауреату международных конкурсов Дане Дженсикпаевой – за вдохновенное исполнение, а также нашему оркестру за высокий профессионализм и искреннюю вовлеченность. Уверен, такие проекты станут новой традицией театра и будут радовать публику яркими музыкальными программами. Музыкальный вечер стал не только данью уважения гению Чайковского, но и ярким свидетельством высокого исполнительского мастерства артистов. Каждая нота, прозвучавшая в зале, словно оживляла образы, погружая в мир неповторимых мелодий. #концерт #театр #концерт Петра Чайковского