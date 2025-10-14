Сила музыки

Дана Аменова
Впервые в Казахском нацио­нальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева прозвучал Первый фортепианный концерт Петра Чайковского.

Это событие стало частью музыкального вечера, посвященного 185-летию великого русского композитора. Как известно, Первый фортепианный концерт Чайковского – настоящая веха в истории жанра, оказавшая колоссальное влияние на его дальнейшее развитие. Новаторский диалог солиста и оркестра, пронзительная эмоциональность и пленительная мелодическая красота заложили фундамент для творчества многих композиторов.

Исследователи отмечают, что Чайковский создал симфоничес­кое полотно, где фортепиано не противостоит оркестру, а сливается с ним в едином мощном потоке. Этот шедевр, сочетающий гениальную композиторскую мысль, глубокую эмоциональность, национальную самобытность и виртуозность, продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

С началом грандиозного вступления стало ясно, что зрителей ждет нечто особенное. Мощные торжественные аккорды фортепиа­но, переплетающиеся с богатым звучанием оркестра, мгновенно погрузили аудиторию в атмосферу величия и драмы.

За дирижерский пульт встал маэстро Ерлан Бейсембаев. Под его чутким руководством симфоничес­кий оркестр театра раскрыл все грани популярного классичес­кого произведения, которое требует от исполнителей не только виртуозной техники, но и глубокого понимания авторского замыс­ла, способности передать всю палит­ру чувств: от лирической нежнос­ти до бушующей страсти.

За роялем перед столичной публикой блистал заслуженный деятель РК Нурлан Измаилов. Виртуозное и проникновенное исполнение произведения поз­волило ощутить всю страсть, лиризм и драматизм, заложенные композитором. Музыка захватывала слушателей с первых аккордов и не отпускала до самого финала.

Кроме того, программа порадовала меломанов разнообразием музыкальных стилей и эпох, представив слушателям богатство и многогранность творчества Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна.

Зрители встретили исполнение бурными аплодисментами и долго не отпускали артистов со сцены. В ответ на овации музыканты еще раз подарили публике финальный фрагмент Первого концерта Чайковского в качестве яркого завершения музыкального вечера.

За кулисами Нурлан Измаилов рассказал о том, как проходили репетиции.

– Оркестр театра очень перс­пективный. Уверен, что у него большое будущее. Особо хочу отметить, что мы готовились к этому концерту на протяжении трех месяцев и программа была основательно проработана. Надеюсь, традиция исполнения симфонической и камерной музыки в театре имени Калибека Куанышбаева будет непременно продолжена, – отметил он.

Главный дирижер театра Ерлан Бейсембаев также поделился впечатлениями от выступления:

– Для меня огромная честь впервые представить на сцене нашего театра шедевр классичес­кой музыки – Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Это произведение по праву занимает особое место в мировом наследии и стало нас­тоящей кульминацией вечера. Не менее значимым было исполнение произведений Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна – композиторов, чье творчество составляет золотой фонд мировой и отечест­венной музыки. Я благодарен нашим солистам – профессору Нурлану Измаилову и лауреату международных конкурсов Дане Дженсикпаевой – за вдохновенное исполнение, а также нашему оркестру за высокий профессионализм и искреннюю вовлеченность. Уверен, такие проекты станут новой традицией театра и будут радовать публику яркими музыкальными программами.

Музыкальный вечер стал не только данью уважения гению Чайковского, но и ярким свидетельством высокого исполнительского мастерства артистов. Каждая нота, прозвучавшая в зале, словно оживляла образы, погружая в мир неповторимых мелодий.

