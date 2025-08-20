Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Погода
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» сообщили о том, какая погода ожидает жителей регионов РК в предстоящие трое суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК – нагрянут дожди с грозами, в северных регионах будет сильный дождь, возможен град, передает Kazpravda.kz

К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы.

«На севере ожидается понижение температур ночью до +8…+15°C, днем до +20+25°C, в центре ночью до +9…+18°C, днем до +18…+30°C, на востоке ночью до +7…+18°C, днем до +19…+27°C. На западе ожидается повышение ночью до +15…+23°C, днем до +30…+37°C, на северо-западе ночью до +8…+16°C, днем до +25…+33°C», – отмечается в информации.

Кроме того, в южных регионах ночью ожидается +13…+22°C, днем постепенное понижение до +27…+35°C °C, на юго-востоке страны ночью +10…+22°C, днем постепенное понижение до +20…+32°C.

#погода #Казгидромет #прогноз #дожди

Популярное

Все
Уборка идет полным ходом
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Арину разгромила, а Иге уступила
Третье место в мире
Кто поедет в Ливерпуль
Движение в пространстве и времени
Золото из Самокова
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Объемы транзита грузов должны возрасти
Работать по понятным и справедливым правилам
Развивая конструктивный диалог
Не просто полезный навык, а необходимость
Модернизация плюс автоматизация
Высокий статус
Обсуждены вопросы гендерного равенства
Ни дня без новых знаний
Соцпроекты на 60 млрд тенге реализуются в области Улытау
Инвестиции в будущее страны
Решать социальные проблемы общими усилиями
Населению грозит нехватка питьевой воды
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Урагану «Эрин» присвоили четвертую категорию
Северо-западный циклон будет влиять на погоду в Казахстане
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с …
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]