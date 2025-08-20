Синоптики «Казгидромета» сообщили о том, какая погода ожидает жителей регионов РК в предстоящие трое суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть РК – нагрянут дожди с грозами, в северных регионах будет сильный дождь, возможен град, передает Kazpravda.kz

К концу периода на запад, северо-запад республики сместится отрог западного антициклона, с которым ожидается прекращение осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы – туманы.

«На севере ожидается понижение температур ночью до +8…+15°C, днем до +20+25°C, в центре ночью до +9…+18°C, днем до +18…+30°C, на востоке ночью до +7…+18°C, днем до +19…+27°C. На западе ожидается повышение ночью до +15…+23°C, днем до +30…+37°C, на северо-западе ночью до +8…+16°C, днем до +25…+33°C», – отмечается в информации.

Кроме того, в южных регионах ночью ожидается +13…+22°C, днем постепенное понижение до +27…+35°C °C, на юго-востоке страны ночью +10…+22°C, днем постепенное понижение до +20…+32°C.