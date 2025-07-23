Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, через территорию Казахстана будет смещаться активный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, в центре республики - сильные дожди, град, шквал.

На востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге - с пыльной бурей.

Очень сильная жара прогнозируется днем 25-26 июля на западе, севере Алматинской области 42 градуса.

Сильная жара ожидается 24 июля днем на западе, юго-западе, северо-западе страны 35-38 градусов.

24-25 июля в центре республики будет 35-38 градусов, на юге - 40-42 градуса.

24-26 июля на юго-востоке 35-39 градусов, 25-26 июля на востоке 35-38 градусов, 26 июля на севере 35 градусов.