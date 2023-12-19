Сильные регионы - сильная страна: Алматинская область в 2023 году

Очередной материал проекта, запущенного Службой центральных коммуникаций совместно с акиматами регионов страны по итогам 2023 года, посвящен Алматинской области. В результате изменений, внесенных в 2022 году в административно-территориальную структуру Казахстана по инициативе Касым-Жомарта Токаева, Алматинская область была поделена на две части. Отныне центром Алматинской области является город Конаев. С какими основными результатами подошел этот крепкий во всех отношениях регион к концу 2023 года, рассказывает Ortcom.kz .

Фото: ortcom.kz

Экономический рост

Одной из главных примет экономического роста здесь по праву считают возобновление проекта «G4City» между областным центром и городом Алматы. Первым шагом в этом направлении является создание специальной экономической зоны «G4 City». Он охватывает город «G4 City» и часть города Конаев. Проект оценивается в 3,7 трлн тенге. Планируется создание 34 тыс. рабочих мест.

По поручению Президента ведётся работа по созданию города «G4 City» как отдельной административной единицы. Его территория разделена на 4 зоны площадью 88 тыс. га. и будет включать в себя деловой и финансовый центр, промышленный и логистический центр, центр науки и медицины, а также центр туризма и оздоровления. По оценкам, к 2050 году там будут проживать более 2 миллионов человек.

Основными локомотивами экономики региона являются промышленность и АПК, которые формируют более 40% валового регионального продукта. Промышленность области на 90% составляют производства обрабатывающего сектора, что является одним из самых высоких показателей по республике.

С прицелом на казахстанское содержание

В целом за 10 месяцев текущего года на территории Алматинской области введено 34 новых производства, расширено 7 действующих производств, создано 1087 новых рабочих мест. Промышленные предприятия области в производстве продукции используют сырье казахстанского содержания, составляющее порядка 60-70%, а отдельные производства, выпускающие товарный бетон, хлебобулочные изделия, используют сырье на 100% казахстанского содержания.

Регион сегодня гордится тем, что здесь выпускается 85% отечественных соков, 60% напитков и мороженого. Кроме того, здесь производится четверть лекарственных и медицинских изделий, 81% гипсокартона, 48% сэндвич-панелей, 27% стальных труб и профилей.

Алматинская область среди лидеров в республике по производству мяса, молока, яиц, численности овец, коз, крупного рогатого скота и птицы. 7 птицефабрик производят 27% мяса птицы в стране.

Область также входит в тройку лидеров по выращиванию абрикосов, яблок, груш, кукурузы, винограда, картофеля, овощей, сои и риса. Имеется 55 теплиц общей площадью 85 га, 71 склад, мощностью 130 тыс. тонн.

В настоящее время в области строится завод по производству теплоизоляционных материалов. Создано 217 новых рабочих мест, производимая продукция обеспечивает 20% потребности внутреннего рынка.

Также отрадно отметить, что завершено строительство завода мощностью 1080 тонн чугуна в год. Выход на полную мощность планируется в следующем году.

Инфраструктура – основа развития региона

Большое внимание уделяется транспортно-логистической сфере.

В июне 2023 года была открыта Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) протяженностью 66 километров. Проект реализован в рамках развития Алматинской агломерации и направлен на снижение заторов.

Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству магистрального газопровода «Шелек-Кеген-Нарынкол» для газификации Кегенского и Райымбекского районов. Протяженность газопровода 227 км. Стоимость по ТЭО составляет 24 млрд тенге. В результате будут газифицированы 23 населенных пункта с населением 47,4 тыс. человек.

Высокими темпами ведется в регионе жилищное строительство. Так, в Енбекшиказахском районе введен в эксплуатацию дом на 120 квартир, построенный по программе «Нұрлы жер», который передан очередникам. В рамках реализации программы полностью завершено строительство 60-ти квартирного жилого дома в селе Шонжи Уйгурского района Алматинской области. Ордера выданы социально уязвимым слоям населения, стоящим в очередях.

Всего же по области за 10 месяцев введено в эксплуатацию 808 тысяч квадратных метров жилья. Это 4-й показатель по республике.

Основные приоритеты социальной сферы

Значительные успехи достигнуты и в социальной сфере. Основным приоритетом в сфере образования является устранение трехсменного обучения и дефицита мест. На начало 2023 года в области насчитывалось 52 трехсменных школы. В этом году сдано 10 школ на 14,4 тыс. мест. 5 будут сданы до конца года. В следующем году трехместные школы сократятся до 39. По нацпроекту «Комфортная школа» в 2024-25 годах будет построено 53 школы на 54,6 тыс. мест. При поддержке Фонда «Қазақстан халқына» 50 школ получили 1,5 млрд тенге на оборудование 150 кабинетов физики, химии и биологии.

В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 2024-2025 годах будет построено 38 объектов.

В частности, в 6 районах области планируется строительство 13 врачебных амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 медицинских пунктов. В городе Конаев планируется строительство многопрофильной больницы на 800 коек, поликлиники на 500 посещений, инфекционного блока при городской больнице. Также намечена реконструкция Карасайской и Енбекшиказахской межрайонных многопрофильных больниц.

Развитие туристической сферы

В 2023 году внутренний туризм в Алматинской области вырос на 13% и достиг 1,1 миллиона человек, а въездной туризм составил 78 тысяч человек. Согласно туристской карте республики, Алматинская область охватывает 10 из 68 территорий и имеет 267 объектов размещения, где могут разместиться более 14 тыс. человек. В среднем туристы отдыхают на территории региона в течение 3 - 5 дней. Для более комфортного пребывания в 15 туристских зонах регулярно ведутся работы по улучшению горных троп и маршрутов общей протяженностью 337 километров.

Развитие туризма в регионе создало в туристском сезоне от 400 до 500 рабочих мест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост количества туристов и туристского дохода составил 15%. На территории государственного национального парка «Шарын» и «Иле-Алатау» (Тургенское ущелье) введены в эксплуатацию туристические центры, продвигаются основные туристские продукты области. Международный фестиваль воздушных шаров «Qonaev international balloon fest», марафон Великой степи «Tengri ultra», Иле-Балхашская регата и другие мероприятия привлекли в область более 100 тыс. отдыхающих. Кроме того, ведется активная работа по продвижению туристского потенциала региона на международной арене. Одним из ярких достижений стало награждение села Саты премией «Лучшее туристическое село 2023 UNWTO». Для удобства туристов запущено мобильное приложение «Almaty Region Travel».

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что в Алматинской области набраны хорошие темпы роста во всех сферах. В регионе уверены, что это станет основой ощутимых результатов и в новом году.