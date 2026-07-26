В Карасайском районе открыли новое пожарное депо

Чрезвычайные ситуации

Подразделение будет обслуживать 14 населенных пунктов в Алматинской области, где проживают более 83 тысяч человек

Фото: МЧС

В селе Жібек-Жолы Карасайского района Алматинской области начало работу новое пожарное депо. В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, передает Kazpravda.kz.

До этого в населенном пункте собственного пожарного подразделения не было.

Теперь новое депо обеспечивает противопожарную защиту 14 населенных пунктов Карасайского района, где проживают более 83 тысяч человек.

«Новое подразделение позволит обеспечить более оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации, повысив уровень безопасности жителей региона.Пожарное депо построено за счёт средств местного бюджета и соответствует современным требованиям. В здании предусмотрены диспетчерская с современными средствами связи, гаражные боксы для пожарной техники, административно-бытовые помещения, пост газодымозащитной службы, а также все необходимые инженерные коммуникации для несения круглосуточного дежурства», - сообщили в МЧС.

Для подготовки личного состава создан тренировочный зал Batyr Team с современными спортивными тренажерами, а на территории депо обустроено футбольное поле.

#спасатели #МЧС #депо

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