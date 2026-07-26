В Алматы построены 35 новых сейсмостанций

До конца года в городе планируют завершить строительство еще пяти сейсмических станций

Фото: Акимат Алматы

В Алматы продолжается создание автоматизированной системы раннего предупреждения населения о сильных землетрясениях. На сегодняшний день определены места размещения всех 40 объектов и уже построены 35 сейсмических станций, передает Kazpravda.kz.

Новые станции станут частью единой системы мониторинга сейсмической активности и позволят значительно повысить скорость получения информации о возможных подземных толчках.

«На сегодняшний день определены координаты всех 40 точек размещения и построены 35 сейсмических станций. Места установки выбраны с учетом геологических, геофизических и сейсмических особенностей территории. После завершения строительства новые объекты будут интегрированы с действующей сетью сейсмического наблюдения, что позволит расширить охват мониторинга и повысить оперативность получения данных», - сообщили в акимате Алматы.

Кроме того, с 2025 года вокруг Алматы ведется строительство еще 70 автоматизированных станций раннего обнаружения землетрясений. Сейчас на территории Алматинской области уже построено 65 таких объектов, а оставшиеся пять планируется завершить до конца текущего года. После этого их объединят с 28 действующими станциями автоматизированной системы раннего оповещения.

Параллельно в городе продолжается внедрение системы экстренного информирования населения Mass Alert. Одновременно реализуется трехлетний научный проект по изучению сейсмогеодинамического состояния Алматинской агломерации. Специалисты разрабатывают цифровую карту тектонических разломов, модель сейсмичности, карту геодинамической активности, а также оценивают смещения и деформации земной поверхности.

Власти также утвердили План действий по повышению сейсмостойкости жилых домов и социальных объектов Алматы на 2026–2035 годы, подготовленный по итогам масштабной паспортизации зданий.

В акимате напомнили, что ранее распространявшиеся в социальных сетях сообщения о якобы ожидаемом сильном землетрясении не подтвердились. По данным специалистов, в Алматы не зафиксировано аномальных изменений сейсмического режима, которые могли бы свидетельствовать о приближении сильных подземных толчков. Современная наука по-прежнему не позволяет точно определить дату, время, место и силу будущего землетрясения, поэтому одной из важнейших мер безопасности остается заблаговременная подготовка населения к возможным чрезвычайным ситуациям.