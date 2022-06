Сингапур поможет Алматы стать «умным» городом

На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы руководители Управления цифровизации и сингапурской компании CrimsonLogic PTE Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках развития проектов «умного» города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК Алматы.В рамках совместной работы CrimsonLogic PTE Ltd и Управление цифровизации Алматы планируют сосредоточиться на цифровой трансформации мегаполиса и создании комфортной городской среды.Стоит отметить, что первым проектом сотрудничества стало «Единое хранилище данных города Алматы». Стратегия его развития соответствует сингапурской модели Citizen 360˚, одной из передовых в мире, при которой надлежащее управление данными позволяет данным «бегать» за человеком, а не человеку за данными.«Основная идея запуска Единого хранилища данных состоит в том, что с его помощью государственные органы, коммерческие и академические организации смогут обмениваться деперсонализированными данными», - отметил руководитель Управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев.По словам Б. Конирбаева, компания CrimsonLogic имеет большой опыт в реализации проектов «умных» городов, а также постоянно расширяет свой портфель решений цифровой трансформации.«Мы ставим перед собой амбициозные цели – не только повышение качества жизни горожан и улучшение социального климата, но и развитие инновационных технологий Алматы в целом. Будем рады сотрудничеству с компанией из Сингапура и уверены, что оно откроет новые перспективы для развития проектов «умного города», - добавил Баян Конирбаев.В свою очередь вице-президент CrimsonLogic Wee Tan Yeong выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество ускорит процесс внедрения инноваций и поможет сделать город Алматы комфортнее для жизни и работы его горожан.Wee Tan Yeong также поделился опытом внедрения цифровых технологий в Сингапуре.«Цифровая трансформация в стране началась с 1980 года. Благодаря чему произошел рост ВВП более чем в 100 раз. Сингапур трансформировал все государственные услуги, а также услуги в сфере бизнеса. Все это происходило на моих глазах, от черно-белой картины до сверкающего города. С этого времени у сингапурцев сформирована устойчивая привычка использования оцифрованных услуг», - сказал Wee Tan Yeong.Зарубежный спикер рассказал об успехе одного из детищ цифровизации - портала My Info, на котором ускорены экономические транзакции, например, легко и быстро можно открыть счет в банке. Пользу этого смарт-решения оценили не только банки, но и рядовые граждане, которым удобно продуктивно использовать свое время, не посещая отделение банка.Региональный директор CrimsonLogic по Центральной Азии Алуа Сатыбалдиева отметила, что Управление цифровизации Алматы идет по пути Сингапура. Она подробно рассказала о различных платформах, которые показывают свою эффективность уже порядка 30 лет.«Мы работаем в 19 странах, в этом году откроем представительство в Казахстане. Одно из направлений нашей работы – это цифровые города и цифровое правительство», - сообщила Алуа Сатыбалдиева.Добавим, что Единое хранилище данных в Алматы позволит создать систему сквозного управления.